Plus de 1 100 artistes appellent au boycott de l’Eurovision en raison de la participation d’Israël

À l’approche du Concours Eurovision de la chanson prévu cette année à Vienne, plus de 1 100 personnalités du monde culturel ont signé une lettre appelant au boycott du concours en raison de la participation d’Israël. L’initiative est portée par le collectif "No Music for Genocide", qui réclame également que les artistes opposés à Israël bloquent l’accès à leur musique depuis le territoire israélien.

Dans leur texte, les signataires accusent l’Eurovision d’être utilisé pour "blanchir" et normaliser ce qu’ils qualifient de guerre menée par Israël contre les Palestiniens. Ils appellent les diffuseurs publics, les artistes, les organisateurs d’événements liés au concours, les équipes techniques et les fans à boycotter la compétition tant que l’European Broadcasting Union n’exclura pas le diffuseur israélien Kan.

Parmi les signataires figurent plusieurs artistes connus pour leurs positions hostiles à Israël, dont Roger Waters, Brian Eno, Macklemore, Massive Attack et Kneecap. D’autres noms apparaissent également, comme Paloma Faith, Peter Gabriel, Nadine Shah ou encore Primal Scream.

Cette mobilisation intervient quelques jours après la publication d’une lettre de soutien à la participation israélienne, portée par l’organisation Creative Community for Peace. Celle-ci a recueilli les signatures de Gene Simmons, Scooter Braun, Boy George et Sharon Osbourne.

Israël a toutefois été autorisé à participer au concours du mois prochain à la suite d’un vote largement favorable des membres de l’European Broadcasting Union. Après cette décision, les diffuseurs de l’Espagne, de l’Islande, de la Slovénie, des Pays-Bas et de l’Irlande se sont retirés du concours en signe de protestation.