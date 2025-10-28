Plus de 300 personnalités appellent au boycott du New York Times pour sa couverture de la guerre à Gaza

Une coalition de plus de 300 figures du monde de la culture et de la politique a annoncé lundi son boycott du New York Times, dénonçant une « couverture biaisée et déshumanisante » du conflit à Gaza. Parmi les signataires figurent la romancière irlandaise Sally Rooney, l’activiste écologiste Greta Thunberg, la députée américaine Rashida Tlaib, l’écrivain lauréat du prix Pulitzer Viet Thanh Nguyen, l’historien Rashid Khalidi, ainsi que les professeurs israéliens Raz Segal et Ariella Azoulay, aux côtés de dizaines d’autres artistes, journalistes et militants internationaux.

Dans une déclaration commune, ces personnalités demandent au quotidien new-yorkais de reconnaître ses "biais anti-palestiniens" et de réviser ses pratiques éditoriales. Elles réclament la mise à jour du guide de style du journal sur le conflit israélo-palestinien, une révision des choix de sources et une attention accrue à la manière dont la violence est rapportée. Les signataires exigent également que le New York Times interdise la publication d'articles de journalistes ayant servi dans l’armée israélienne et retire un article publié en décembre 2023 accusant des civils palestiniens impliqués dans l’attaque du 7 octobre d’agressions sexuelles contre des Israéliennes.

Selon eux, la couverture actuelle banalise la violence israélienne et minimise les souffrances palestiniennes. Ils estiment que « tant que le New York Times n’assume pas la responsabilité de sa couverture biaisée et ne s’engage pas à rendre compte de manière honnête et éthique de la guerre israélo-palestinienne, tout article ou essai individuel ne constitue qu’une permission de poursuivre ces pratiques ». Pour les signataires, il s’agit aussi de soutenir les journalistes et écrivains palestiniens et de refuser toute complicité avec un média qui, selon eux, contribue à « fabriquer la passivité face aux massacres, à la torture et aux déplacements de masse ».