Propos antisémites : Kanye West présente ses excuses

L’artiste américain Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a présenté lundi des excuses publiques pour ses propos antisémites passés, qu’il a qualifiés d’« irréfléchis ». Dans une annonce pleine page publiée dans le The Wall Street Journal, intitulée « À ceux que j’ai blessés », il affirme : « Je ne suis ni nazi ni antisémite. J’aime le peuple juif. »

Ces excuses interviennent après plusieurs années de déclarations antisémites et racistes ayant suscité une indignation internationale. En février, l’artiste avait notamment revendiqué des positions nazies et fait l’éloge d’Adolf Hitler sur les réseaux sociaux. Dans son texte, Ye dit regretter profondément ses actes et assure vouloir s’engager dans « la responsabilité, les soins et un changement réel ».

L’artiste explique son comportement par une blessure cérébrale ancienne, survenue lors d’un accident de voiture il y a vingt-cinq ans et diagnostiquée tardivement, ainsi que par des troubles de santé mentale. Selon lui, cette situation aurait conduit à un épisode maniaque prolongé en 2025, marqué par des comportements psychotiques et impulsifs. Il reconnaît s’être alors tourné vers « les symboles les plus destructeurs », allant jusqu’à utiliser la croix gammée.

Ye affirme avoir depuis entrepris un traitement associant médicaments, suivi thérapeutique, exercice physique et hygiène de vie, à l’encouragement de son épouse. « Je ne demande pas d’indulgence, mais de la patience pendant que je retrouve mon équilibre », écrit-il, à l’approche de la sortie annoncée d’un nouvel album.

L’Anti-Defamation League a réagi en soulignant que ces excuses, « attendues depuis longtemps », n’effacent pas l’impact de ses déclarations antérieures. L’organisation estime que la seule véritable réparation consistera à renoncer définitivement à tout discours antisémite.

Les controverses passées avaient conduit plusieurs entreprises à rompre leurs liens avec l’artiste, dont le groupe Adidas, autrefois partenaire de sa marque Yeezy. Malgré des excuses déjà formulées par le passé, souvent suivies de nouvelles provocations, cette prise de parole marque une tentative de réconciliation, dont l’accueil dépendra désormais des actes à venir.