Radiohead ne se produira plus en Israël tant que Netanyahou sera au pouvoir, déclare Thom Yorke

À quelques semaines de la première tournée de Radiohead depuis sept ans, Thom Yorke a tranché : jusqu'à nouvel ordre, le groupe ne se produira « absolument pas » en Israël. Dans une interview accordée au Sunday Times, le chanteur a déclaré sans détour : « Je veux me tenir éloigné du régime de Netanyahou. »

Ces propos marquent un tournant pour l'artiste, qui avait défendu avec véhémence en 2017 le concert du groupe à Tel Aviv face aux appels au boycott. À l'époque, des dizaines d'artistes, dont Roger Waters, figure de proue du mouvement anti-israélien, avaient exhorté Radiohead à annuler sa performance pour « faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à ses violations des droits fondamentaux et du droit international ».

Yorke avait alors qualifié ces appels de « perte d'énergie extraordinaire » et maintenu le spectacle. Interrogé sur un éventuel retour en Israël, Yorke a toutefois nuancé sa position en évoquant le guitariste du groupe : « Jonny (Greenwood) a des racines là-bas.»

La guerre à Gaza a placé Yorke sous les projecteurs de la contestation. En 2024, lors d'un concert solo à Melbourne, il a été hué par des manifestants qui lui reprochaient de ne pas s'être exprimé concernant la situation à Gaza. Le chanteur a réagi avec colère avant de quitter la scène. En mai, il est revenu sur cet incident via Instagram, affirmant que « ce n'était pas vraiment le moment idéal pour évoquer la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza », tout en se disant choqué que son silence ait été interprété comme un soutien à Israël.

Jonny Greenwood, marié à l'artiste israélienne Sharona Katan et collaborateur de longue date du musicien israélien Dudu Tassa, a adopté une position différente de celle de Yorke, s'opposant clairement au boycott de l'Etat hébreu. « Je dirais que le gouvernement israélien pourrait se servir du boycott comme d'un prétexte et dire : "Tout le monde nous déteste, faisons ce que nous voulons", ce qui est bien plus dangereux », a-t-il expliqué.

« Je n'ai pas honte de travailler avec des musiciens arabes et juifs. Je ne veux pas m'en excuser », a affirmé le guitariste, qui collabore avec Tassa depuis 2008. Leur projet musical réunit des artistes du monde arabe autour d'un « amour commun pour la musique arabe ».

Cette collaboration a néanmoins un coût : en mai dernier, deux concerts prévus au Royaume-Uni ont été annulés, le mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) revendiquant ces annulations. Greenwood et Tassa ont dénoncé ces pressions : « Obliger les musiciens à ne pas se produire et priver ceux qui souhaitent les entendre de la possibilité de le faire est une méthode évidente de censure et de muselage. »