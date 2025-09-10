Raphaël Enthoven exprime ses regrets pour ses propos polémiques sur les journalistes à Gaza

Articles recommandés -

Raphaël Enthoven fait son mea culpa. Après avoir été exclu puis réinvité au festival littéraire bisontain "Livres dans la Boucle", le philosophe a estimé mardi sur France Inter avoir commis une erreur avec ses déclarations sur les journalistes présents à Gaza.

"Je n'aurais jamais dû écrire la phrase : 'Il n'y a aucun journaliste à Gaza'", admet l'essayiste sans détour. Cette déclaration, publiée sur X cet été, lui avait valu d'être déprogrammé jeudi dernier par la maire écologiste de Besançon, Anne Vignot.

Tout en maintenant ses réserves sur les conditions d'exercice du journalisme dans l'enclave palestinienne, Enthoven a nuancé son propos initial. "Même si des combattants du Hamas n'hésitent pas à porter des gilets presse, même si des dizaines de pseudo-journalistes sont en réalité là-bas des cadres de l'organisation terroriste, même si c'est difficile, impossible de travailler là-bas sans que le Hamas ne vous surveille, il y a sur place des gens qui tentent, au péril de leur vie, d'exercer leur métier dans l'indépendance et il faut leur rendre hommage", a-t-il dit.

Le pholosophe a ajouté : "Cette phrase était malheureuse. Elle pointait un problème qui est la liberté de la presse justement, et la liberté d'expression à Gaza. Mais ça sentait l'essentialisation et ça se faisait aux dépens de cas particuliers qui méritent qu'on les honore." Il a conclu en affirmant qu'il souhaitait se rendre au festival pour "revenir là-dessus et dire pourquoi je n'aurais pas dû écrire cette phrase".

La controverse avait pris une ampleur considérable quand plusieurs écrivains de renom, dont David Foenkinos, avaient menacé de boycotter le festival en solidarité avec le philosophe exclu. Face à cette levée de boucliers, la maire de Besançon avait fait marche arrière lundi, réinvitant Enthoven tout en prévoyant une "sécurisation adaptée" et en se défendant de toute volonté de "censure".