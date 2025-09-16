Robert Redford, légende du cinéma, est mort à 89 ans

Articles recommandés -

L’acteur et réalisateur américain Robert Redford est décédé mardi à l’âge de 89 ans. Véritable icône d’Hollywood, il s’était imposé comme l’un des visages les plus marquants du cinéma des années 1960 et 1970, avant de devenir un réalisateur oscarisé et un fervent défenseur de l’environnement.

Né en 1936 à Santa Monica, Redford a connu la gloire grâce à des rôles cultes, notamment dans Butch Cassidy and the Sundance Kid et Les Hommes du président. Charismatique et élégant, il a longtemps incarné le « leading man » hollywoodien avant de s’éloigner des paillettes pour se consacrer à des projets plus personnels.

Derrière la caméra, il a signé des films salués par la critique, dont Des gens comme les autres, qui lui a valu l’Oscar du meilleur réalisateur, et Et au milieu coule une rivière.

Visionnaire, Robert Redford a fondé en 1981 le Sundance Institute, organisme à but non lucratif dédié à la promotion du cinéma indépendant et du théâtre. Ce projet a donné naissance au célèbre Festival de Sundance, devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéastes du monde entier. Également militant engagé, il s’était installé dans les montagnes de l’Utah dès 1961 et avait mené de nombreuses actions pour la préservation des paysages naturels de l’Ouest américain. Robert Redford laisse derrière lui une œuvre immense et un héritage durable, à la fois artistique et écologique. Sa disparition marque la fin d’une époque pour le cinéma et pour tous ceux qui défendent la liberté de création.