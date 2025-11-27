Sarit Hadad célèbre ses 30 ans de carrière : "Je ne fais que commencer"

Trente ans se sont écoulés depuis que Sarit Hadad, alors âgée de 16 ans, est montée pour la première fois sur scène. Aujourd’hui figure incontournable de la musique israélienne, détentrice de presque tous les prix et distinctions possibles, elle revient sur son parcours avec émotion mais sans nostalgie. « J’étais une enfant dont le rêve le plus simple était de chanter », confie-t-elle. « J’ai eu la chance de faire ce que j’aime le plus : toucher les cœurs. »

Pour marquer cet anniversaire, Sarit Hadad remontera cette année sur la scène du Festigal, là même où elle s’était produite pour la première fois en 1998. « Le Festigal a une puissance incroyable. C’est très émouvant pour moi d’y célébrer mes 30 ans de carrière », explique-t-elle. Perfectionniste assumée, elle admet suivre chaque détail de près : « Je suis un peu agaçante même… je chipote sur tout. »

Sarit Hadad se souvient de ses débuts modestes : des apparitions régulières dans un restaurant de Tibériade, jusqu’à la rencontre décisive avec le producteur Avi Gueta. « On m’a dit qu’il était tombé amoureux de ma voix », raconte-t-elle. Très vite, la jeune chanteuse comprend que la scène deviendra son « second foyer ».

Au fil de sa carrière, Sarit Hadad a signé certains des plus grands classiques de la musique israélienne contemporaine, parmi lesquels Ata Totach, Hakol Ze Letova, Yalla Yalla ou encore Shema Israel.

Ses chansons, devenues des hymnes populaires, ont largement dépassé les frontières d’Israël. Sarit Hadad jouit également d’un immense succès au sein des communautés juives de la diaspora — notamment en France — où ses concerts affichent complet et où son répertoire accompagne depuis des années fêtes, mariages et célébrations familiales. Aujourd’hui encore, malgré les succès et les générations d’auditeurs qui ont « grandi avec elle », Sarit Hadad refuse de considérer cette étape comme un bilan. « Je ne résume rien du tout », insiste-t-elle. « On ne fait que marquer le moment. Il me reste encore trente ans de santé, de joie, d’amour et de bonne musique. »

Pour elle, l’essentiel demeure inchangé : la gratitude. « Je remercie le Créateur chaque jour de pouvoir vivre de ce que j’aime. C’est une immense chance. »