Sarit Hadad va célébrer ses 30 ans de carrière avec un concert au parc Hayarkon

La chanteuse israélienne Sarit Hadad s’apprête à marquer un cap symbolique de sa carrière avec un événement d’ampleur exceptionnelle. Selon des informations révélées par le site mako, l’artiste prépare un concert géant au Parc Hayarkon, à l’occasion de ses 30 années de carrière.

Ce spectacle anniversaire, actuellement en cours de préparation, devrait se tenir à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. À ce stade, il n’a pas encore été décidé s’il s’agira d’une soirée unique ou de deux concerts consécutifs, une option envisagée au regard de la forte demande attendue. Malgré un agenda particulièrement chargé – entre le Festigal, le travail en studio et de nombreux événements privés – Sarit Hadad consacre ces dernières semaines une large part de son temps à la conception de ce show ambitieux.

Le choix du parc Hayarkon, lieu emblématique des grandes performances musicales en Israël, confirme la volonté de l’artiste de proposer un événement à la hauteur de son parcours, marqué par des dizaines de tubes et une popularité intacte auprès de plusieurs générations de fans.

Sur le plan artistique, cette annonce intervient peu après la sortie de son nouveau titre « Lo Babayit » (« Pas à la maison »), une ballade intense évoquant la rupture et la reconstruction personnelle. Ce morceau fait écho à une période plus intime de la vie de la chanteuse, quelques mois après l’annonce de sa séparation avec Tamar Yehalomi, avec qui elle partage un enfant.

Entre actualité musicale et célébration d’un parcours hors norme, ce concert s’annonce d’ores et déjà comme l’un des grands rendez-vous musicaux de l’année en Israël.