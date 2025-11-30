Scarlett Johansson révèle une pression pour retirer toute référence à la Shoah, élément clé de son premier film

Scarlett Johansson a affirmé qu’un investisseur avait tenté de conditionner son soutien financier à une modification majeure du scénario de son premier long-métrage en tant que réalisatrice, "Eleanor the Great". L’actrice et réalisatrice a raconté au Telegraph que ce financeur lui avait demandé de remplacer une référence centrale liée à la Shoah par un autre sujet.

Selon Scarlett Johansson, cette exigence dépassait les ajustements habituels de production : "S’ils avaient demandé de tourner ailleurs ou de respecter un calendrier, cela aurait été compréhensible. Mais là, ils refusaient l’essence même du film", confie-t-elle. L’investisseur, incapable de proposer une alternative cohérente, s’est finalement retiré, emportant avec lui une part importante du budget.

Cette décision l’a profondément déstabilisée : "Après des mois de travail, c’est ainsi que cela se termine ? J’étais sous le choc et terriblement déçue", dit-elle. Sony Pictures Classics a ensuite rejoint le projet comme distributeur et a permis de combler l’écart financier.

Johansson reconnaît que sa propre identité juive a influencé son approche de cette histoire. "Si je n’avais pas été juive, aurais-je su comment raconter ce film ? Je l’ignore. Mais cela m’a donné une compréhension intime du personnage et de son univers."

"Eleanor the Great" met en scène June Squibb, 95 ans, dans le rôle d’Eleanor Morgenstein, une femme âgée à la recherche de liens humains après la mort de sa meilleure amie. Se sentant seule, elle rejoint un groupe de soutien pour survivants de la Shoah au sein d’un centre communautaire juif. Confrontée au récit des autres membres, elle finit par s’approprier l’histoire de son amie disparue en la faisant passer pour la sienne.

Le film interroge ainsi les notions de mémoire, d’identité et de transmission, autour d’un mensonge qui, selon Johansson, ne pouvait être remplacé sans dénaturer profondément son propos.