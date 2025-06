Tel Aviv Comedy Festival : le rire comme remède en temps de guerre

Dans une période difficile pour Israël, Steve Suissa et ses complices Michael Chetrit et Thierry Colby remettent le couvert avec la quatrième édition du Tel Aviv Comedy Festival, qui se déroule lundi et mardi soir. Un pari audacieux : faire sourire dans l'adversité.

"La première phase du bien-être, c'est de sourire, de baisser la garde, de se sentir tranquille", explique Steve Suissa à i24NEWS. Pour cet événement, les humoristes français Samuel Bambi et Ari Abittan ont fait le déplacement depuis la France, malgré les difficultés.

Car oui, convaincre des artistes de venir en Israël relève parfois du parcours du combattant. "C'est normal qu'un artiste ait peur de recevoir des menaces, des insultes", reconnaît l'organisateur. "Mais le fait d'aller dans un théâtre, c'est être citoyen du monde."

Le succès est au rendez-vous : les spectacles affichent complet, confirmant l'appétit du public israélien pour ce genre d'événements. "On en a besoin", insiste Suissa. "C'est une respiration, une autre vision, quelque chose qui répare et nous donne de la force."

Ce festival, "le plus indépendant du monde" selon son créateur, fonctionne sans aucune subvention. Un défi financier assumé pour "faire un pont d'amour entre ces deux pays qui sont les miens".

L'objectif n'est pas d'effacer la douleur ou les questions, mais d'offrir "une bouffée d'air, se sentir ensemble, se sentir en paix à travers le rire, au moins le temps d'une heure et demie".

Philosophe du rire, Suissa conclut : "La justice finit toujours par rire et l'injustice finira toujours par pleurer." En ces temps troublés, le Tel Aviv Comedy Festival prouve que l'humour reste un langage universel de résistance et d'espoir.