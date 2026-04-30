Tel-Aviv : Joseph Zrihen célèbre la couleur comme une passion vitale

À Tel-Aviv, au 46 rue Frishman, l’artiste franco-israélien Joseph Zrihen dévoile une exposition d’une intensité rare, intitulée « Colors of Passion », présentée du 3 mai au 30 juin 2026. Près d’une quarantaine de toiles y composent un parcours sensible et vibrant, où la couleur devient langage, souffle et matière vivante.

Médecin des corps et peintre de l’âme, Joseph Zrihen incarne cette dualité féconde entre rigueur scientifique et élan artistique. Chez lui, l’acte de créer relève presque d’une nécessité intérieure, une manière d’explorer les territoires de l’émotion là où les mots échouent. Nourri par l’expressionnisme abstrait et l’abstraction lyrique, il façonne au fil des années une écriture picturale singulière, libre et profondément habitée.

Ses œuvres, marquées par une palette lumineuse et audacieuse, invitent à un voyage sensoriel entre le Maghreb de son enfance, la France de sa formation et Israël, terre d’ancrage actuelle. Chaque toile semble vibrer d’une mémoire intime, d’un souvenir diffus, d’une sensation capturée à la frontière du réel et de l’imaginaire. Joseph Zrihen ne peint pas des formes : il suggère des états, des élans, des fragments de vie.

Coloriste revendiqué, il cherche avant tout à transmettre joie, poésie et liberté. Sa peinture n’est ni démonstrative ni conceptuelle : elle est immédiate, presque instinctive, et s’adresse directement à la sensibilité du regardeur. Comme un feu d’artifice dans un ciel nocturne, ses compositions explosent en nuances et en rythmes, révélant une quête obstinée de lumière et de vérité.

Dans cette exposition, l’artiste dépasse la solitude inhérente à la création pour tendre vers l’autre. Inspiré par la pensée d’Emmanuel Levinas, il conçoit l’art comme un acte de partage, une passerelle entre les êtres. « Colors of Passion » n’est pas seulement une exposition : c’est une invitation à ressentir, à se laisser traverser, à redécouvrir la beauté simple et essentielle des émotions humaines.