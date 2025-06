Tom Shahar Zahari : "écrire pour que les enfants échappent un peu à la réalité"

Articles recommandés -

Tom Shahar Zahari, auteure de livres pour enfants et épouse de réserviste, a créé un projet littéraire singulier en pleine guerre : un catalogue nomade rassemblant des dizaines d'ouvrages écrits par des réservistes et leurs proches.

Littérature de guerre et d'évasion

"Ce ne sont pas que des livres de guerre", précise-t-elle. Si certains réservistes racontent leur expérience du conflit, Tom Shahar Zahari a choisi une approche différente : "J'ai écrit des livres pour enfants pour développer leur imagination et échapper un peu à la réalité." Ses ouvrages parlent de jardinage, de promenades au bord de mer, "quelque chose de plus calme lié au quotidien".

Résilience familiale

Après 370 jours de service de réserve de son mari, l'auteure a constaté que les enfants "subissaient beaucoup" les conversations sur la guerre. Son objectif : "Qu'ils puissent aller se coucher sans avoir en permanence la guerre dans la tête."

Une réalité israélienne

Cette littérature enfantine reflète une société qui s'adapte : "Comme en France on trouve des livres pour ne plus porter de couche, on trouve des livres pour envisager la guerre", observe-t-elle. "C'est notre réalité un peu folle ici en Israël, on ne peut pas y échapper", conclut-elle.