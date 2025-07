Tomorrowland : la venue du DJ israélien Skazi annulée "pour des raisons de sécurité"

Articles recommandés -

La performance prévue du DJ israélien Skazi, alias Asher Swissa, au festival Tomorrowland en Belgique a été annulée pour « considérations de sécurité », a-t-on appris ce samedi. Connu pour son projet EDM mêlant trance et punk, Swissa a exprimé sa déception sur Instagram : « Mon message a toujours été et restera celui de l’unité, de la joie et du respect mutuel. » Cette décision intervient alors que des Israéliens affluent chaque année à cet événement, souvent avec des drapeaux nationaux agités dans la foule.

L’annulation survient après la brève détention, cette semaine, d’un civil et d’un soldat israélien présents au festival. Selon le diffuseur public belge, citant le parquet fédéral, ces derniers ont été interrogés puis relâchés suite à une plainte pour crimes de guerre déposée par la Fondation Hind Rajab.

Skazi, figure de la scène électronique israélienne, s’était illustré en 2020 en jouant lors d’une protestation à Tel-Aviv contre les restrictions liées au Covid-19. Cette annulation reflète un climat tendu, amplifié par le conflit à Gaza. Les organisateurs de Tomorrowland n’ont pas détaillé les mesures de sécurité, mais la décision souligne les défis d’accueillir des artistes israéliens dans un contexte international polarisé. L’événement, qui attire des dizaines de milliers de participants, maintient une politique stricte de sécurité, notamment en coopération avec la police locale.