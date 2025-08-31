"Transformer la douleur et la souffrance en haine envers le peuple juif est une erreur", déclare Shawn Mendes

Articles recommandés -

Le chanteur canadien Shawn Mendes, a abordé samedi soir le conflit à Gaza pour la première fois, rejoignant ainsi de nombreux artistes comme Madonna, Mark Ronson, Olivia Rodrigo et Lana Del Rey qui se sont récemment exprimés sur le sujet.

Lors de son concert à la MEO Arena de Lisbonne, l'artiste s'est adressé directement à son public : "Je regrette de ne pas m'être exprimé plus tôt sur cette question, mais j'ai senti que c'était le bon moment ce soir."

Mendes a condamné la transformation de la douleur en haine antisémite : "Ce qui se passe à Gaza me brise complètement le cœur. Mais transformer la douleur et la souffrance en haine envers le peuple juif, c'est mal."

Le musicien a appelé à rompre les cycles de haine : "Transformer la haine en haine, point final, ce n'est pas la voie. L'avenir est entre nos mains et je sens que c'est notre responsabilité d'arrêter ces cycles de haine et de choisir l'amour."

Cette prise de position marque un tournant pour l'artiste, qui avait jusqu'alors évité de commenter publiquement les questions géopolitiques, préférant se concentrer sur sa carrière musicale et ses projets artistiques.