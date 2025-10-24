"Trump va-t-il reconstruire le Temple de Jérusalem ?" : la question inattendue posée à la Maison Blanche

La question a été posée en conférence de presse par Jake Turx, correspondant du magazine orthodoxe Mishpacha

Maquette du Temple d'Hérode, immense édifice juif décidé par Hérode 1er s'ajoutant au Second Temple de Jérusalem
Lors d’un point de presse jeudi à la Maison-Blanche, une question pour le moins inattendue a été posée à la porte-parole Karoline Leavitt. Jake Turx, correspondant du magazine orthodoxe Mishpacha, a demandé si le président américain Donald Trump envisageait de « reconstruire le Temple de Jérusalem ».

« À votre connaissance, la question de la reconstruction du Temple de Jérusalem a-t-elle déjà été évoquée ? », a lancé le journaliste. La porte-parole, surprise, a répondu sans détour : « Non. Non. Je suis désolée, Jake. »

9 Av : deuil, jeûne et prières

Turx a expliqué sa question par une comparaison entre les plans récemment dévoilés de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche voulue par Trump et la réputation de grand bâtisseur du président qui a fait fortune dans l'immobilier. « Voir ces plans m’a fait réfléchir », a-t-il déclaré, ajoutant que Trump « deviendra probablement le plus grand bâtisseur de cette époque ».

La réponse laconique de Karoline Leavitt a mis fin à l’échange, suscitant quelques sourires dans la salle de presse.

