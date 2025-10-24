"Trump va-t-il reconstruire le Temple de Jérusalem ?" : la question inattendue posée à la Maison Blanche

Lors d’un point de presse jeudi à la Maison-Blanche, une question pour le moins inattendue a été posée à la porte-parole Karoline Leavitt. Jake Turx, correspondant du magazine orthodoxe Mishpacha, a demandé si le président américain Donald Trump envisageait de « reconstruire le Temple de Jérusalem ».

« À votre connaissance, la question de la reconstruction du Temple de Jérusalem a-t-elle déjà été évoquée ? », a lancé le journaliste. La porte-parole, surprise, a répondu sans détour : « Non. Non. Je suis désolée, Jake. »

Turx a expliqué sa question par une comparaison entre les plans récemment dévoilés de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche voulue par Trump et la réputation de grand bâtisseur du président qui a fait fortune dans l'immobilier. « Voir ces plans m’a fait réfléchir », a-t-il déclaré, ajoutant que Trump « deviendra probablement le plus grand bâtisseur de cette époque ».

La réponse laconique de Karoline Leavitt a mis fin à l’échange, suscitant quelques sourires dans la salle de presse.