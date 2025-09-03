Turquie : un concert d’Enrico Macias annulé à Istanbul en raison de ses positions pro-Israël

Articles recommandés -

Les autorités turques ont annoncé mercredi l’annulation du concert d’Enrico Macias, prévu vendredi à Istanbul, après des appels à manifester contre l’artiste français en raison de son soutien affiché à Israël.

Dans un communiqué, le gouvernorat d’Istanbul a justifié cette décision par la volonté de prévenir tout incident lié à des rassemblements hostiles, précisant que ces manifestations viseraient à dénoncer « le génocide de l'État terroriste Israël à Gaza et ses partisans ».

Âgé de 86 ans, Enrico Macias a à plusieurs reprises défendu la riposte israélienne à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Dans une interview accordée à la chaîne française Legend en août dernier, le chanteur affirmait : « J’ai toujours chanté la paix entre les juifs et les musulmans. Mon problème, c’est que je ne supporte pas la violence des terroristes. S’il y a eu de la violence du côté israélien, c’est à cause du Hamas. » Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait « rien contre les Palestiniens ». Originaire de Constantine, en Algérie, l’interprète de L’Oriental et Adieu mon pays avait déjà expliqué en 2023 qu’il avait renoncé à retourner dans son pays natal en raison de ses positions pro-Israël, un sujet qui continue de susciter des tensions autour de l’artiste.