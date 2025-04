Un chapiteau millénaire orné d'une menorah exposé à Jérusalem

Un chapiteau vieux de plus de 1 500 ans, orné d'un chandelier à huit branches, sera exposé pour la première fois au Centre national d'archéologie de Jérusalem à l'occasion des festivités de l'Indépendance d'Israël. L'Autorité des antiquités israélienne (AAI) a annoncé mardi cette présentation exceptionnelle. Ce vestige unique au monde a été mis au jour en 2020 lors de fouilles préventives menées avant la construction du nouveau pont d'entrée de la ville. L'élément architectural a été découvert retourné sur le sol d'un bâtiment byzantin datant des VIe-VIIe siècles, bien que les chercheurs estiment qu'il ornait initialement une structure plus ancienne.

Arkady Ostrowski, Autorité des antiquités israélienne

"Le chapiteau couronnait probablement une colonne dans un bâtiment prestigieux ou le long d'une avenue, dans une localité de l'époque romaine tardive, entre les IIe et IVe siècles", expliquent les directeurs des fouilles, le Dr Uzi Ad et Anna Eirikh. "Cette zone abritait vraisemblablement des descendants de vétérans de l'armée romaine. La présence d'un symbole juif aussi distinctif que la menorah dans ce contexte demeure une énigme."

Pour le ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, "ce chapiteau orné d'une menorah constitue une preuve tangible du lien profond et incontestable entre le peuple juif, Jérusalem et la terre d'Israël à travers les millénaires". Il ajoute que "cette découverte archéologique rare, sans équivalent dans le monde, représente un pont entre notre glorieux passé et le renouveau de notre indépendance dans l'État d'Israël".

Les spécialistes de l'AAI soulignent l'extrême rareté de cet élément architectural qui ne trouve aucun parallèle archéologique connu, ce qui en fait un témoignage exceptionnel de l'art et de la symbolique judéo-romaine dans la région de Jérusalem.