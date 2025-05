Une mosaïque vieille de 1600 ans exposée au public pour la première fois

L'Autorité israélienne des Antiquités a annoncé mardi la présentation au public d'une magnifique mosaïque colorée vieille d'environ 1600 ans, découverte il y a 35 ans au sud du kibboutz Urim, situé près de Gaza. Cette œuvre exceptionnelle est désormais conservée et exposée pour la première fois au conseil régional de Merhavim.

Un monastère prospère producteur de vin

La mosaïque faisait partie d'un grand monastère qui tirait ses revenus de l'industrie vinicole. Elle présente 55 médaillons ornés de scènes de chasse, d'animaux et de tableaux de la vie quotidienne. Les fouilles ont révélé sur le site un grand pressoir et des entrepôts de jarres fabriquées sur place.

"Il semble que l'ancienne route sur laquelle était situé le site servait de frontière entre le désert et la partie habitée du pays à l'époque byzantine, peut-être même avant, à l'époque romaine", explique Shaike Lender de l'Autorité des Antiquités, qui a dirigé les fouilles archéologiques avec Dan Gazit.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Une découverte remarquable

La mosaïque a été mise au jour en 1990 dans les champs agricoles au sud du kibboutz Urim, en bordure des ruines de Beer Shema. Suite à cette découverte, des fouilles archéologiques ont été menées et l'œuvre fut ensuite recouverte pour assurer sa conservation. Baptisée "mosaïque de Beer Shema", elle compte parmi les découvertes les plus remarquables du sud du pays.

"Il s'agit d'une mosaïque unique de l'époque byzantine (324-638 après J.-C.)", précise Shaike Lender. "Elle présente 55 médaillons riches en détails : figures mythologiques, corbeilles de fruits, animaux exotiques, scènes de la vie quotidienne, scènes de chasse et bien d'autres motifs. Cette mosaïque est l'œuvre d'un artisan ; elle se compose de petites pierres de mosaïque aux couleurs variées, dans lesquelles ont été intégrés du verre et de la céramique pour créer de la diversité."

Un projet de valorisation du patrimoine

La restauration de la mosaïque s'inscrit dans le cadre du projet "Antiquités près de chez soi" du ministère du Patrimoine et de l'Autorité des Antiquités. L'inauguration a eu lieu dimanche dernier en présence du ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, du président du conseil régional de Merhavim, Shai Hajaj, et du directeur de l'Autorité des Antiquités, Eli Escusido. La cérémonie s'est déroulée avec la participation d'élèves des écoles environnantes et de la communauté locale, qui ont profité d'un événement coloré proposant des activités archéologiques, des stands de création et des plantations dans la nature.

Amir Shahar, responsable de la conservation à l'Autorité des Antiquités, explique qu'avec le temps, l'état de conservation du sol de la mosaïque s'était dégradé. "Dans ce contexte, elle a été de nouveau mise au jour, traitée et consolidée, puis transférée de son emplacement d'origine vers le complexe du conseil à Merhavim."