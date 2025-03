Une structure pyramidale vieille de 2200 ans découverte dans le désert de Judée

Une imposante structure pyramidale datant d'environ 2200 ans vient d'être découverte dans le désert de Judée, au nord de Nahal Zohar. Cette fouille, menée conjointement par l'Autorité des antiquités d'Israël et le ministère du Patrimoine, mobilise des volontaires venus de tout le pays et révèle déjà des trésors archéologiques exceptionnels. Parmi les découvertes figurent des documents sur papyrus rédigés en grec, des pièces de monnaie en bronze datant des règnes des Ptolémées et d'Antiochus IV, ainsi que des armes, des outils en bois et des tissus remarquablement préservés grâce au climat désertique.

"Nous avons affaire à l'un des sites archéologiques les plus riches et les plus intrigants jamais découverts dans le désert de Judée", affirment les directeurs des fouilles, Matan Toledano, Dr. Eitan Klein et Amir Ganor. "Cette structure pyramidale est immense, construite de pierres taillées à la main pesant chacune plusieurs centaines de kilos." Les recherches remettent en question les hypothèses antérieures qui attribuaient cette construction à la période du Premier Temple. "Il semble qu'elle ait été bâtie plus tard, pendant la période hellénistique, lorsque la terre d'Israël était sous domination ptolémaïque", précisent les archéologues.

La fonction exacte de l'édifice reste mystérieuse : tour de garde protégeant une route commerciale importante pour le transport du sel et du bitume vers les ports côtiers ? Monument marquant une sépulture ? Cette excavation s'inscrit dans une vaste opération lancée il y a huit ans pour sauver les découvertes archéologiques menacées par les pillages constants dans cette région. Eli Escusido, directeur de l'Autorité des antiquités d'Israël, souligne : "Les découvertes sont passionnantes, voire émouvantes, et leur importance pour la recherche archéologique et historique est considérable."