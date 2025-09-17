Victoire d'un film controversé aux Ophir : le gouvernement annonce suspendre le financement de la cérémonie

Articles recommandés -

Le ministre de la Culture et des Sports a annoncé ce mercredi l'arrêt du financement public de la cérémonie des prix Ophir, équivalent israélien des Césars français, suite à la victoire controversée du film "HaYam".

Le long métrage, réalisé par Shai Carmeli Pollak, raconte l'histoire d'un garçon palestinien de 12 ans originaire d'un village près de Ramallah qui rêve de voir la mer. Lors d'une sortie scolaire qui devait l'emmener à Tel-Aviv, les soldats de Tsahal l'informent au poste de contrôle que son permis n'est pas valide, l'obligeant à rentrer chez lui. Déterminé à réaliser son rêve, l'enfant part seul vers la côte malgré sa méconnaissance du chemin et de l'hébreu.

Le film, sélectionné pour représenter le pays à la prochaine cérémonie des Oscars, a provoqué la colère des autorités gouvernementales qui dénoncent une attaque contre l'armée israélienne et l'État. Selon le communiqué du ministère, "le film présente le point de vue palestinien et dépeint négativement les soldats de Tsahal et l'État d'Israël".

"Après la victoire honteuse du film pro-palestinien 'HaYam' lors de la cérémonie israélienne des Ophir Awards, financée par le contribuable israélien, nous cessons de financer cette cérémonie scandaleuse sur le budget de l'État", a déclaré Miki Zohar dans un communiqué.

Le ministre de la Culture a qualifié cette victoire de "crachat au visage des citoyens d'Israël" et dénoncé "la grande absurdité selon laquelle les citoyens israéliens continuent de payer de leur poche la cérémonie honteuse des Ophir Awards, qui représente moins d'un pour cent du peuple israélien".

Cette charge vise directement l'industrie cinématographique israélienne, accusée par le gouvernement d'être déconnectée des préoccupations patriotiques du pays, particulièrement en temps de guerre.

L'Académie du cinéma défend la liberté artistique

Face à ces attaques, l'Académie israélienne du cinéma et de la télévision a maintenu sa position, défendant le choix du film primé. L'institution a rappelé que "la sélection des films et des lauréats est effectuée par les membres et amis de l'Académie, créateurs, personnalités du cinéma et de la culture, qui choisissent les meilleurs films par souci d'excellence cinématographique, de liberté artistique et de liberté d'expression".

Assaf Amir, président de l'Académie, a justement défendu le choix de ce film dans le contexte de la guerre. "Le cinéma israélien prouve une fois de plus sa pertinence et sa capacité à répondre à une réalité complexe et douloureuse", a-t-il déclaré. "C'est précisément dans la dure réalité de nos vies, alors que la guerre sans fin à Gaza fait des ravages, que de pouvoir voir l'autre, même s'il n'est pas de votre peuple, me donne un peu d'espoir."

Pour Assaf Amir, un tel long métrage est la meilleure réponse au boycott culture international contre Israël. "Face aux attaques des ministres du gouvernement israélien contre le cinéma israélien et d'une partie de la communauté cinématographique internationale qui appelle à notre boycott, la sélection de ce film est une réponse retentissante et éclatante." Il s'est dit "fier qu'un film en langue arabe, fruit de la coopération entre Juifs israéliens et Palestiniens, puisse représenter Israël aux Oscars".