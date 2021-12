Territoires palestiniens: un système d'expédition simplifié pourrait augmenter le volume d'exportations

"le projet pilote contribuerait à améliorer le niveau de compétitivité des produits palestiniens" (K. Osaily)

Un projet pilote destiné à faciliter les exportations palestiniennes sera lancé le 1er janvier 2022 afin d’augmenter le volume commercial et créer des emplois, ont annoncé vendredi l’Union européenne et l’Autorité palestinienne dans un communiqué conjoint.

Actuellement, la plupart des produits d'exportation palestinienne doivent être déchargés de camions au terminal de fret du Pont Allenby, situé entre la Cisjordanie et le fleuve Jourdain, puis inspectés par les autorités israéliennes. Ils sont ensuite chargés sur d’autres camions qui les emmèneront en Jordanie, un processus coûteux et chronophage.

Le nouveau programme soutenu par l’UE, sera mis à l’essai pendant trois mois, pendant lesquels des produits "seront affrétés dans des conteneurs qui seront ensuite scannés au terminal d’Allenby, sans être déchargés", explique un officiel palestinien.

Le ministre palestinien de l’Economie nationale Khaled Osaily a déclaré dans le communiqué que "le projet pilote contribuerait à améliorer le niveau de compétitivité des produits palestiniens."

Le représentant de l’UE à Gaza et en Cisjordanie Sven Kühn von Burgsdorff, a pour sa part dit "espérer voir le commerce transfrontalier progresser et les liens de confiance entre les partis croître et se renforcer."

Certains produits d’exportation acheminés en Jordanie depuis les Territoires palestiniens sont ensuite envoyés dans d’autres pays du Moyen Orient, les Etats-Unis et l’Europe, selon des responsables palestiniens.