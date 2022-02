Le FMI estime qu'Israël a géré la pandémie de manière "exceptionnelle", mais met en garde contre des risques "importants"

"La campagne de vaccination a contribué à atténuer l'impact de la pandémie face à de nouveaux variants"

Le Fonds monétaire international (FMI) a affirmé dans un rapport publié dimanche qu'Israël a surmonté la pandémie de Covid-19 de façon "exceptionnelle" grâce à une campagne de vaccination rapide et efficace et à une économie qui s'est rapidement redressée.

L'organisme a cependant indiqué que l'État hébreu est toujours confronté à des risques "importants" pour ses perspectives à 2022, tels que la flambée des prix du logement et l'accessibilité financière.

Selon le rapport du FMI, la "campagne de vaccination de pointe menée par Israël a renforcé la confiance et a contribué à atténuer l'impact de la pandémie face à de nouveaux variants virulents".

Le gouvernement a mis en place un soutien "rapide et ample" aux ménages et aux entreprises, et les "mesures monétaires et prudentielles de la Banque d'Israël ont fourni des liquidités, maintenu le flux du crédit et empêché un resserrement excessif des conditions financières".

Le FMI a indiqué qu'après un ralentissement relativement léger en 2020, l'économie israélienne s'est fortement redressée en 2021, avec un PIB réel dépassant son niveau pré-pandémique et une croissance d'environ 6,5 % l'année dernière.

"Le rebond a été plus fort que dans d'autres économies avancées", a indiqué l'institution financière, faisant écho à des rapports distincts publiés en décembre 2021 par l'OCDE et par la société multinationale d'information commerciale Dun & Bradstreet, qui ont montré que la reprise économique d'Israël était supérieure à la moyenne mondiale.

Le FMI a également constaté que l'industrie technologique florissante d'Israël a "mené la reprise", la consommation privée "s'accélérant".

"La reprise économique d'Israël devrait se consolider en 2022, la croissance étant soutenue par une forte consommation privée, des investissements et des exportations nettes, et l'inflation devant diminuer à moyen terme", indique le rapport du FMI.