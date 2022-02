L'économie israélienne a connu une croissance de 8,1% l'an dernier, bien supérieure à toutes les prévisions

"Notre politique nous a permis de battre des records"

L'économie a connu une croissance de 8,1% l'année dernière, a indiqué mercredi le Bureau central des statistiques, ce qui est bien supérieur aux prévisions de la Banque d'Israël (6,5%) et constitue un net rebond après une contraction de 2,2 % en 2020.

Selon les données, le quatrième trimestre fiscal de 2021 a connu une croissance de 16,6 % du PIB, portant la moyenne annuelle à 8,1%, la plus élevée depuis 2000, lorsque le taux de croissance d'Israël s'élevait à 8,4%.

Le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, s'est empressé de s'attribuer le mérite de ces chiffres, en vantant la politique du gouvernement visant à maintenir l'économie israélienne aussi ouverte que possible pendant la pandémie.

"La politique que j'ai promue, qui consiste à 'vivre aux côtés du coronavirus' sans confinement, sans vacances non payées et en adoptant un budget [d'État] révolutionnaire, nous a permis de battre des records et de dépasser toutes les prévisions - ce qui a conduit l'État d'Israël à la première place en termes de croissance parmi les pays occidentaux", a tweeté M. Lieberman.