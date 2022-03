Intel va s'offrir la start-up israélienne Granulate pour 650 millions de dollars

Il s'agit de la 7e acquisition d'une société israélienne par Intel depuis 2016

Le géant américain Intel a annoncé son projet d'acheter la start-up informatique israélienne Granulate pour un montant de 650 millions de dollars (586,2 millions d'euros), marquant ainsi la septième acquisition d'une entreprise israélienne par la multinationale des puces en un peu plus de cinq ans.

En 2017, Intel a acheté le fabricant de systèmes de conduite autonome Mobileye, basé à Jérusalem, pour la somme faramineuse de 15,3 milliards de dollars.

Intel a déclaré dans une annonce jeudi que l'acquisition de Granulate "aidera les clients du cloud et des centres de données à maximiser les performances des charges de travail informatiques et à réduire les coûts d'infrastructure et de cloud."

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués, mais le quotidien Haaretz a d'abord rapporté que l'accord était évalué à environ 650 millions de dollars.

Granulate a été fondée à Tel-Aviv en 2018 par Asaf Ezra, PDG, et Tal Asaiag, qui occupe le poste de directeur technique.

L'entreprise a développé une couche d'optimisation alimentée par l'intelligence artificielle qui, selon elle, aide à améliorer les performances informatiques et permet de mieux gérer les charges de travail, réduisant les temps de réponse jusqu'à 40% et faisant baisser les dépenses informatiques jusqu'à 60%.

La start-up s'est associée à Intel en 2021 pour développer l'Intel Workload Optimizer, une solution automatisée qui améliore les performances des charges de travail et réduit la latence (délai) dans les déploiements de cloud.

L'outil est exploité par Mobileye pour optimiser ses systèmes et technologies de conduite autonome basés sur le cloud, notamment ses systèmes de cartographie, ses applications d'IA et ses caméras.