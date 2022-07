L'euro frôle la parité avec le dollar, une première depuis 20 ans

Le taux de change le plus élevé de l'euro avait été enregistré en juillet 2008

Alors que le shekel, la monnaie israélienne, parvient à se maintenir à un certain niveau face au renforcement du dollar, l'euro a chuté mardi et frôlé l'égalité avec le dollar pour la première fois en 20 ans, un euro équivalant à 1.001 dollar. Par rapport au shekel, les deux devises s'échangent à environ 3,5 shekels.

Cette baisse intervient alors que les investisseurs des marchés de l'Est craignent que la crise énergétique n'entraîne la région vers la récession.

"Lorsque les inquiétudes atteignent les marchés mondiaux, le dollar est la monnaie de réserve internationale", explique à Reuters un économiste chez State Street Global Markets. "Ainsi, lorsqu'il y a un risque de récession les investisseurs se précipitent pour acheter des dollars car c'est un investissement considéré comme sûr," a-t-il ajouté.

Le taux le plus bas enregistré pour l'euro depuis son lancement en 1999 remonte à octobre 2000, lorsqu'il s'échangeait à 0,82 dollar. Le taux de change le plus élevé de l'euro a été enregistré en juillet 2008, alors qu'il était égal à 1,6 dollar, et depuis lors, l'écart ne cesse de se réduire. Une inflation élevée augmentera la pression sur la Fed (Réserve fédérale américaine) pour augmenter les taux d'intérêt déjà forts.

En Israël, on estime que l'inflation augmentera dans les mois à venir pour atteindre environ 5 à 6 %, contre 4,1 % en mai. Cela est dû à une variété d'augmentations de prix de produits alimentaires comme les œufs, mais aussi l'électricité qui devrait enregistrer une hausse de 9,6 % au mois d'août.