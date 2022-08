Voyager oui, à n'importe quel prix !

Les prix exorbitants des billets d’avion sont la résultante d'une "politique intentionnée et délibérée"

Les prix des billets d'avion ont explosé cet été dans de nombreux endroits du globe, Israël compris, alors que les aéroports restent noirs de monde après deux années marquées par la pandémie de Covid-19. Conséquence, les Israéliens cherchent à tout prix à trouver l'"astuce" pour bénéficier de prix réduits vers des destinations européennes ou plus lointaines, quitte à transiter par des pays tels que l'Egypte ou la Jordanie.

Aujourd’hui, un vol Tel Aviv - Londres coûtera environ 5.000 shekels (soit 1451 euros) - tandis que, avec la même compagnie aérienne, le même vol depuis Aqaba (Jordanie) coûtera environ la moitié, soit 2.500 shekels (725 euros). La différence s'affiche aussi pour les vols vers Rome: depuis Tel-Aviv, le prix sera d'environ 1.200 shekels (348 euros) tandis que depuis Charm el-Cheikh en Egypte, les passagers ne payeront que 650 shekels (188 euros). Une différence notable qui séduirait des Israéliens intrépides, prêts à tout, y compris à rejoindre des pays qu'ils évitent d'habitude, pour réduire leurs dépenses, alors que le coût de la vie ne cesse de grimper.

Selon le Docteur en économie, Daniel Guggenheim, ces prix exorbitants de billets d’avion sont la résultante d'une "politique intentionnée et délibérée" des autorités aéroportuaires qui n'ont pas fait le nécessaire pour gérer les départs post-Covid.

"Quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent", affirme -t-il, soulignant qu'Israël n'avait pas fourni d’efforts pour proposer un nombre de vols adéquat et suffisant. "Dans les autres aéroports, la politique est contraire à celle d'Israël et a permis autant d'offres que de demandes", a-t-il ajouté.

Daniel Guggenheim souligne que les explications avancées par le gouvernement pour justifier les prix des billets (augmentation du kérosène, Covid-19) ne freinent en rien l'engouement des passagers, prêts à payer n'importe quel prix pour s'offrir des vacances.

Joseph, agent de voyages à Bat-Yam, confirme que les prix ont bondi de manière spectaculaire, particulièrement cet été. "Tout est cher au départ de Tel-Aviv. Je n'ai jamais vu cela. Même les compagnies low-cost sont chères", a-t-il déploré. "Avant, pour un Paris-Tel-Aviv, on payait 550 ou 600 euros avec une valise en classe économique, avec la compagnie El Al. Là, on vend des billets à 1000 dollars (977 euros) pour une place éco et 3000 dollars (2926 euros) pour un siège en business".

Mais, pour lui, le plan B des Israéliens ne passe pas par l’Egypte ou la Jordanie. "Je n’y crois pas. Les Israéliens passent surtout par Dubaï pour payer moins, quand ils veulent aller en Asie. Il n'y a pas beaucoup de vols. Il y a la compagnie Royal Jordanian pour aller à New York ou à Chicago. Après, la compagnie égyptienne va effectuer quelques liaisons européennes, mais en général les Israéliens ont peur d'emprunter ces compagnies. Je ne crois pas que le passage par la Jordanie ou l'Egypte soit une tendance forte".

Malgré la flambée des prix et des compagnies aériennes, toujours prêtes à proposer toutes les options possibles et inimaginables pour engranger un maximum de bénéfices, pas moins de 1.200.000 personnes ont transité par l'aéroport international israélien de Ben-Gurion... uniquement pour le mois de juin.