Les entreprises israéliennes de haute technologie reprennent le recrutement en Ukraine

Les entreprises veulent offrir un emploi et un salaire stables

Le calme relatif à Kiev et dans d'autres régions d'Ukraine a incité les entreprises israéliennes de haute technologie à reprendre le recrutement dans le pays, rapporte le quotidien Israel Hayom.

Optimove, qui développe des technologies de marketing pour les entreprises ayant des clients existants, emploie actuellement 30 Ukrainiens à Kiev et Vinnytsia, dont certains ont été promus chefs d'équipe.

En raison de la guerre, de nombreuses entreprises ont cessé leurs activités en Ukraine. Optimove a fourni à ses employés un emploi et un salaire stables afin qu'ils puissent subvenir aux besoins de leur famille et développer leur carrière.

La société a également accueilli des travailleurs qui ont dû se déplacer pour des raisons de sécurité ou qui ont été contraints d'interrompre leur travail à cause des sirènes. Certains employés ont dit qu'ils avaient dû travailler malgré les sirènes, et un autre employé a affirmé que sa maison avait été touchée par un obus.

"Nos travailleurs savent que nous les soutenons de loin et qu'ils peuvent prendre leur temps", a témoigné Renana Levin, HR Business Partner chez Optimove.

La société de jeux SciPlay a récemment lancé une campagne de recrutement en Ukraine à la recherche d'animateurs. L'entreprise emploie 700 salariés dans le monde, et 52 dans le pays déchiré par la guerre.

"Nous avons récemment recruté sept employés ukrainiens qui ont rejoint l'entreprise, et dans le cadre de la campagne, nous allons en recruter 17 autres. Nous veillons à ce que les employés ukrainiens bénéficient des mêmes conditions que tous les autres employés, notamment des primes et des avantages sociaux."

"Ces derniers mois, nous avons organisé un certain nombre de projets de soutien financier et moral aux citoyens ukrainiens dans le cadre d'initiatives émanant à la fois de l'entreprise et des employés du monde entier", a affirmé Mayan Eisner Rosenman, responsable des ressources humaines chez SciPlay.

La startup de démonstration de produits numériques Walnut recrute également des employés ukrainiens. L'entreprise s'est vantée de sa flexibilité et de sa compréhension de la situation des employés du pays et a même aidé certains d'entre eux à trouver un logement.