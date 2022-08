Plusieurs évènements expliquent l'accélération de l'affaiblissement de l'euro

Dans notre article précédent publié le 11 aout qui s'intitulait "pourquoi le shekel bat quotidiennement des records historiques", l'euro s'échangeait autour de 3,4 shekels. Nous avions conclu notre article en estimant que le scénario d'un euro à 3 shekels n'était pas à exclure. Donc en deux semaines, l'euro a déjà baissé de 15 agourot (centimes en hébreu) soit près de 5 % et notre conclusion parait de plus en plus probable.

Economiquement, plusieurs évènements expliquent l'accélération de l'affaiblissement de l'euro. La guerre qui s'éternise en Ukraine fait peser des dangers d'approvisionnement en gaz, principalement pour l'Allemagne qui est la locomotive de l'Europe. Certains économistes estiment que cet automne, elle n'aura pas suffisamment de gaz pour son industrie, ce qui risque de paralyser une partie de son outil de production, ce qui aggravera son déficit commercial, la récession et l'état de ses dettes.

La canicule sans précédent de l'été sur toute l'Europe a aggravé la sécheresse. On parle même d'un risque de pénurie de lait cet automne, car il n'y a plus assez de maïs pour nourrir les vaches. Enfin, dans la plupart des pays membres de l'euro, on constate un début de récession et une augmentation des différents déficits et surtout de la dette, qui atteint près de 200% du produit intérieur brut en Grèce ou même en Italie.

Financièrement, la banque centrale américaine, la Fed, pour lutter contre l'inflation, continue sa politique agressive de hausse des taux d'intérêt, ce qui rend plus attractif les placements en dollar. Le taux sur le dollar est quatre fois plus élevé que sur l'euro et la banque centrale européenne peine à convaincre les milieux financiers qu'elle pourrait agir de même, vu les problèmes évoqués plus haut. Les analystes financiers prévoient qu'à court terme l'euro devrait s'échanger autour de 0,95 pour un dollar. A moyen terme, on parle de 0,9 ou même 0,8, ce qui correspond au plancher historique de l'euro face au dollar, il y a 20 ans, au début de la création de l'euro.

La banque d'Israël vient également d'augmenter son taux de façon agressive pour revenir à son objectif de stabilité des prix. Elle a laissé entendre qu'elle augmenterait encore de 1% dans les prochains mois. La bonne santé de l'économie israélienne lui permet une telle politique, ce qui rend le shekel même plus attractif que le dollar. La banque d'Israël n'intervient plus pour soutenir le dollar, car cette politique a été très critiquée par la cour des comptes. De plus, cela permet de réduire les coûts de l'importation. Ainsi, par exemple, on annonce aujourd'hui une nouvelle baisse du prix de l'essence de 40 agourot au début septembre. On prévoit aussi une décélération de l'inflation dans les prochains mois, même de -0.2 % en aout. Cependant, la banque d'Israël attendra de voir un progrès constant sur les prix, avant d'infléchir sa politique.

Seule une crise boursière profonde en Amérique pourrait refaire chuter momentanément le shekel, comme ce fut le cas au premier semestre 2022. Cela n'en prend pas le chemin, car les marchés financiers ont intégré la nouvelle politique de la Fed dans leurs cours et s'attendent même à une inflexion de cette politique, car on constate des premiers signes d'une décélération de l'inflation aux USA, avec un début de ralentissement économique.

En conclusion, nous soutenons que le scenario d'un euro à 3 shekels pourrait être une réalité à moyen terme, en 2023.