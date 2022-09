Reportage: l'immobilier en Israël reste de marbre face à la crise

Malgré les récentes crises, le prix des appartements continue de grimper en raison d'une offre insuffisante

On pensait que la hausse des taux d'intérêt la freinerait, on était certains que la guerre en Ukraine et ses conséquences la mettraient à terre, que la crise de la high tech allait mettre fin à cette frénésie. Et pourtant non. Rien n'y fait. La hausse des prix de l'immobilier en Israël continue inlassablement sa progression à un rythme insolent.

Les âmes optimistes avaient prédit que les difficultés rencontrées par les entreprises de haute technologie avant l'été signifieraient la fin de la surenchère immobilière. Mais les chiffres sont implacables. Selon le Bureau central des statistiques israélien, les prix des appartements ont encore augmenté de 1,7 % en juillet, et même de 1,9 % dans le centre du pays. Si on multiplie le chiffre par 12, on arriverait à une hausse de presque 20 % sur l'année.

Qu'est ce qui explique que l'immobilier israélien, en dépit des secousses qui agitent l'activité économique dans le monde ces derniers mois, affiche une telle santé ?

Pour Joël Burstein, avocat et promoteur immobilier, la réponse est limpide : une demande largement supérieure à l'offre.

"Tout le monde sait qu'il manque des dizaines de milliers d'appartements chaque année en Israël, et surtout dans la région de Tel Aviv", rappelle-t-il. "L'Etat a vendu pas mal de terrain, mais c'est toujours trop peu, surtout dans les endroits où le besoin est important, c’est-à-dire dans la périphérie de Tel Aviv".

La construction de 69.000 appartements dans tout le pays, entamée cette année, risque ainsi d'être insuffisante pour combler la demande, qui elle aussi ne cesse d'augmenter en raison notamment d'une démographie galopante.

80 % du marché trusté par les jeunes couples

"Le système israélien a été pensé pour que les gens veuillent acheter des appartements. Il n'y a pas vraiment d'appartement en location à long terme, et il y a d'ailleurs très peu d'appartement à la location. Les lois sur les baux sont compléments ouverts : le propriétaire peut facilement expulser ses locataires et augmenter leur loyer à sa guise", constate Joel Burstein.

La propriété, synonyme de sécurité, reste fortement ancrée dans les mentalités dans un pays où deux tiers des habitants possèdent leur maison.

"80 % du marché immobilier est trusté par les jeunes couples qui achètent des appartements, et pas par le high tech ou les investisseurs. Le gros du marché reste celui des appartements familiaux, à Hod Hasharon, à Petah Tikva, ou encore à Kfar Saba", poursuit-il.

Or, quand on cherche un produit qui est devenu rare, il faut malheureusement consentir à y mettre le prix, même s'il s'agit d'un bien de première nécessité. Les tarifs grimpent d'autant plus que les coûts de construction augmentent eux aussi, comme tout le reste. "Le promoteur qui a acheté son terrain, est obligé de monter les prix, il n'a pas le choix, sans quoi il fait faillite", explique Joël Burstein.

Michael Giladi/Flash90 Construction de milliers de nouveaux appartements dans le quartier Or Yam à Or Akiva, le 16 août 2022.

Mais cette hausse ne semble pas arrêter les acheteurs, pour qui une maison reste un projet de vie auquel ils ne comptent pas renoncer.

"Ce n'est pas parce que le jeune couple va payer son prêt immobilier 4.800 shekels au lieu de 4.200 shekels par mois qu'il ne va pas acheter d'appartement", analyse l'avocat pour qui l'immobilier reste un marché très prometteur. "Aujourd'hui, vendre des appartements n'est pas très compliqué. Si on parle de la banlieue de Tel Aviv, comme Ramat Gan, Petah Tikva, Holon, ou encore Bat Yam, c'est cher, mais ça se vend encore comme des petits pains."

Surtout, la santé financière du pays est excellente, avec beaucoup d'argent qui circule, et de nombreux Israéliens qui ont les moyens de s'adapter à cette hausse ou qui sont prêts à s'endetter lourdement.

Un marché particulièrement crispé à Tel Aviv

Joël Burstein explique par ailleurs que, si la hausse des prix de l'immobilier touche l'ensemble des villes du pays, le marché est particulièrement crispé à Tel Aviv, en raison des lacunes importantes des réseaux de transports. "Le fait de ne pas pouvoir habiter à 100 km de Tel Aviv sans devoir faire deux heures de route pour y arriver est une catastrophe. Du coup tout le monde veut habiter dans le centre, et il n'y a pas assez d'offre pour contenter tout le monde."

Les chiffres sont aujourd'hui vertigineux : à Tel Aviv, le prix moyen d'un appartement est supérieur à 4 millions de shekels (1.2 millions d'euros), tandis qu'à Ramat Gan, Kfar Saba et Jérusalem, les prix moyens sont supérieurs à 2,5 millions de shekels (750.000 euros).

N'y aurait-il pas toutefois des raisons d'espérer un ralentissement de cette hausse, voire une stagnation ? La hausse des taux d'intérêts ? Sans doute peut-elle décourager le business immobilier et les investisseurs, notamment étrangers, déjà plombés par la chute de l'euro (qui s'échange aujourd'hui à 3,3 shekels contre 3,8 shekels il y a juste un an). "Ça ne représente que 2 ou 3 % du marché, ce n'est pas ça qui va changer les choses", tempère Joël Burstein.

La baisse des transactions pourrait-elle faire fléchir les prix ? Il est vrai que les acheteurs ont pu devenir frileux entre la crise (modérée) de la high tech et la hausse de l'inflation (qui reste malgré tout en-deçà de la plupart des pays développés). Un phénomène qui a notamment été constaté avec la baisse significative des demandes de prêt immobilier au mois de juin.

"Ça ne dure que quelques mois", analyse l'avocat. "Quand, après un certain temps, celui qui veut acheter voit que les prix continuent d'augmenter, il en a marre parce que le million de shekels qu'il voulait investir n'en vaut plus que 800.000, et les prix ont augmenté de 20 %. Il voit donc son capital brûler juste parce que les prix montent, et il finit par acheter."

D'ici 2048, lorsqu'Israël fêtera ses cent ans, la population va encore fortement augmenter pour atteindre 16,8 millions d'habitants, selon les projections. La construction d'immeubles d'habitation est donc un défi majeur pour le pays, et les autorités seraient bien inspirées d'accélérer le rythme afin d'adapter l'offre à la demande et de faciliter l'accès à la propriété au plus grand nombre.