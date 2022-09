Classement des 100 plus grandes fortunes israéliennes: de plus en plus riches, moins de patrons de la high tech

Les 100 Israéliens les plus riches pèsent 274 milliards de dollars, soit plus de la moitié du PIB du pays

Miriam Edelson, la veuve du magnat de l'immobilier israélo-américain Sheldon Edelson conserve sa première place au classement Forbes des personnes les plus riches d'Israël, révélé vendredi, avec une fortune estimée à 27.5 milliards de dollars.

Après une année marquée par de nombreuses crises, celle qui a hérité de la direction des casinos Las Vegas Sands de son mari a connu un important manque à gagner, puisque sa fortune était estimée à 33.9 milliards de dollars en 2021, soit une baisse de revenus de 4.4 milliards d'euros en un an.

Celle qui est également propriétaire du quotidien Israel Hayom devance un autre magnat de l'immobilier, Eyal Ofer, détenteur d'une fortune estimée à 15.4 milliards de dollars. Le propriétaire de la banque Mizrahi Tefahot a vu lui sa fortune augmenter, puisqu'il ne détenait "que" 11.5 milliards de dollars en 2021, et n'était classé que cinquième.

C'est l'industriel d'origine russe Viatcheslav Moshe Kantor, qui préside notamment le Forum mondial du souvenir de l'Holocauste, qui complète le podium avec une fortune estimée à 14.3 milliards de dollars.

Le propriétaire du groupe russe Acron, qui produit des engrais minéraux, fait un bon significatif au classement puisque sa fortune était estimée à 4.6 milliards de dollars en 2021, et qu'il était classé seulement onzième. Kantor a notamment bénéficié de la récente envolée des prix des matières premières, voyant sa fortune multipliée par trois.

Selon Forbes, malgré les crises qui ont secoué l'économie mondiale cette année, entre hausse de l'inflation et des taux d'intérêts, le prolongement des conséquences de la pandémie de coronavirus, les tensions géopolitiques particulièrement aiguës entre la Chine, la Russie et les États-Unis, la guerre en Ukraine ou encore la hausse du prix des matières premières, la richesse globale des 100 personnes les plus riches d'Israël a augmenté d'environ 10 % par rapport à l'année dernière.

Les 100 Israéliens les plus riches pèsent aujourd'hui environ 274 milliards de dollars, soit plus de la moitié du PIB du pays. Au cours des huit dernières années, la richesse des plus riches d'Israël a ainsi grimpé de 130 %.

Les différentes crises ont toutefois frappé de plein fouet le secteur de la high tech. Les milliardaires de la haute technologie, qui constituaient près de la moitié de la liste de Forbes l'année dernière, en représentent seulement un tiers cette année.

Ce phénomène s'explique notamment par la fin des taux d'intérêt à zéro pourcent, après plus d'une décennie de politiques expansionnistes et addictives. Les baisses des marchés boursiers se sont clairement manifestées dans la tarification des entreprises technologiques en particulier, qui ont bénéficié ces dernières années de valorisations gonflées et doivent maintenant subir le changement radical des sentiments des investisseurs.