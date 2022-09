Un habitant de Tel-Aviv sur 10 est millionnaire (étude)

42.400 millionnaires vivent dans la mégalopole

Une nouvelle étude publiée mardi par la société Henley & Partners, qui suit les tendances en matière de migration de la richesse privée dans le monde, révèle que 42.400 millionnaires vivent à Tel-Aviv.

Parmi eux, la ville blanche compte 2.260 personnes qui ont une fortune de plus de 10 millions de dollars, 118 résidents disposent de plus de 100 millions de dollars - et 12 milliardaires.

La mégalopole est classée deuxième dans la liste des cinq villes les plus riches du Moyen-Orient selon le nombre de millionnaires qui y vivent, après Dubaï qui caracole en tête du classement.

Abou Dhabi (3e), Doha (4e) et Riyad (5) complètent le classement. Toujours selon le rapport, New-York est la ville la plus riche avec le plus grand nombre de millionnaires et de milliardaires.

La société définit un millionnaire comme quelqu'un qui possède des actifs d'une valeur d'un million de dollars ou plus. Cela comprend les liquidités, les comptes d'épargne et les placements en actions, les obligations d'État et les fonds communs de placement.

New-York - qui se classe au premier rang - abrite 345.600 millionnaires, dont 737 millionnaires avec une valeur nette de 100 millions de dollars ou plus, et 59 milliardaires, selon le rapport basé sur les données du 30 juin.

Tokyo s'est classée deuxième, avec 304.900 résidents millionnaires et 12 milliardaires. Londres, San Francisco et Singapour complètent les cinq premiers.

Outre New York et San Francisco (3e place), quatre autres villes des États-Unis - Los Angeles (6e), Chicago (7e), Houston (8e) et Dallas (18e) sont entrées dans les 20 villes les plus riches. Houston a fait les plus grands progrès, sautant quatre places par rapport à l'année dernière.

Les villes les plus riches du monde selon le nombre de millionnaires qui y vivent sont Pékin (9), Shanghai (10) et Hong Kong (12) ; en Europe - Zurich (15) et Genève (19); et en Australie - Sydney (11) et Melbourne (17). Paris dégringole à la 20ème place du classement.