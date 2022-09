"Les rapports commerciaux entre Israël et les Emirats seront bientôt de 5 milliards de dollars par an"

C'est un fait. Israël est devenu une puissance économique régionale et même mondiale. Ce constat a poussé les Emirats arabes unis, Bahreïn, mais aussi d'autres puissants pays arabes à envisager des relations diplomatiques mais surtout des rapports commerciaux avec l'Etat hébreu. Les célèbres accords d'Abraham ont été signés il y a exactement deux ans, le 15 septembre 2020.

En 2021, les échanges commerciaux avec Dubaï, y compris les services, ont été de l'ordre de 1.2 milliard de dollars, sans compter les exportations israéliennes dans le secteur de la défense, dont les chiffres ne sont pas divulgués.

En 2022, les dernières estimations publiées début septembre sur les rapports commerciaux entre les deux pays avoisinent 1.7 milliard et l'institut du commerce extérieur table sur une augmentation des exportations de 13% jusqu'à la fin de l'année. Il faut souligner que la branche du diamant représente la moitié des exportations.

Les Emirats arabes unis ont investi par l'intermédiaire de fonds de "richesse" et de capital-risque 1.1 milliard de dollars, notamment dans la société de forage pétrolière et gazière Delek.

Récemment, les deux pays ont créé un fonds de recherche commun pour une somme de 100 millions de dollars concernant des projets de développement dans des domaines cruciaux pour Dubaï. Enfin, on attend incessamment la ratification par Israël de l'accord de libre-échange entre les deux pays et, à plus long terme, un fonds de 10 milliards qui avait été promis par Dubaï lors des accords d'Abraham et qui n'a pas encore été créé pour des raisons politiques.

Dubaï a déjà prévu des investissement dans des infrastructures en Israël, comme la construction d'un port ou d'un quartier dans la mer, et attend la fin de procédures bureaucratiques pour le lancer.

Enfin, l'ambassadeur d'Israël à Dubaï estime que les rapports commerciaux entre Israël et les Emirats seront de 5 milliards de dollars par an. Et que de la quinzième place actuellement, les Emirats arabes unis seront parmi les 10 premiers partenaires d'Israël, pour sans doute devenir son premier moteur de croissance.