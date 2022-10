Israël : les prix des logements ont augmenté de 19% cette année

Les prix des loyers se sont aussi envolés

L'indice des prix à la consommation en Israël a augmenté en septembre de 0,2% et l'inflation annuelle est restée stable par rapport au mois précédent qui s'élevait à 4,6%. En revanche, une augmentation significative a été enregistrée dans le secteur immobilier - les prix des appartements ont augmenté de 1,9% en un mois, complétant ainsi une augmentation de 19% par rapport à l'an dernier (juillet-août 2021).

Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle des prix en une décennie. Aux cours des mois de juillet - août 2022 par rapport aux mois de juin- juillet 2022, des hausses de prix ont été enregistrées dans toutes les régions d'Israel : Jérusalem (2,8 %), Nord (2,6 %), Haïfa (2,0 %), Centre (1,8%), Tel-Aviv (1,9%) et Sud (1,0%).

L'indice des prix des loyers a également bondi. Pour 12 % des locataires qui ont renouvelé un contrat, une augmentation d'environ 3,5 % a été enregistrée. Pour 4 % des locataires, il y a eu une augmentation d'environ 8 % du loyer mensuel.

Quant à l'indice des prix généraux, des hausses notables ont été enregistrées dans les secteurs suivants : les fruits et légumes frais ont augmenté de 3,3%, les services de santé et d'éducation qui ont augmenté de 1 % chacun et les ameublements et équipements de la maison ont augmenté de 0,6% chacun.

Cependant, des baisses de prix ont été enregistrées dans les domaines de la culture et du divertissement qui ont diminué de 1,2 %, les transports et communication ont également diminué de 0,5 % et l'alimentation a diminué de 0,4 %.