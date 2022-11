La société israélienne OurCrowd atteint 2 milliards de dollars d'engagements d'investissement

OurCrowd a un bureau aux Émirats arabes unis et est en train d'ouvrir un centre d'innovation à Abu Dhabi

La société internationale de capital-risque OurCrowd, dont le siège est en Israël, annonce 2 milliards de dollars d'engagements d'investissement avant son sommet annuel des investisseurs prévu en février à Jérusalem.

La société, fondée en 2013 et qui célèbre son dixième anniversaire, a investi dans plus de 40 fonds sur les cinq continents et 370 entreprises, dont 60 « exit » (revente des actions d'une société, soit par introduction en bourse, soit en cas d'acquisition par une autre société, par un autre fonds, ou par les managers). OurCrowd a également investi dans 410 autres entreprises par l'intermédiaire de fonds partenaires.

Les investissements de OurCrowd dans les start-ups dépassent jusqu'à présent les 250 millions de dollars. Sacré "investisseur en capital-risque le plus actif" en Israël par Pitchbook, OurCrowd a déclaré que la plus grande part - 22 % - de ses investissements a été consacrée aux start-ups du secteur de la santé, suivies par les logiciels d'entreprise avec 18 %, et les technologies agricoles et alimentaires avec 13 %. La majorité des investissements, 47 %, provenaient des États-Unis, 17 % d'Europe et 11 % d'Asie.

i24NEWS Le PDG et fondateur de OurCrowd Jon Medved et le Dr Sabah Al-Binali, directeur général et président exécutif de OurCrowd Arabia, dans une interview accordée à i24NEWS, le 22 novembre 2021

La société a développé sa plateforme d'investissement pour inclure plus de 220 000 investisseurs enregistrés dans plus de 190 pays. OurCrowd dispose d'un bureau aux Émirats arabes unis et est en train d'ouvrir un centre mondial d'innovation en intelligence artificielle (IA) dans la capitale Abu Dhabi.

Cet automne, OurCrowd s'est associé à la Fondation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour lancer un fonds d'actions de 200 millions de dollars qui investira dans des initiatives de santé mondiale.

"En tant qu'investisseur en capital-risque le plus actif d'Israël, avec des entreprises partenaires dans le monde entier et des liens solides avec le Golfe, OurCrowd occupe une position unique pour rassembler l'écosystème mondial des start-ups à Jérusalem", a déclaré le fondateur et PDG d'OurCrowd, Jon Medved.

OurCrowd s’attend lors du prochain sommet à des centaines de visiteurs du Golfe et d'Afrique du Nord, soit la plus grande délégation jamais reçue en Israël d'investisseurs, de dirigeants d'entreprise, de représentants du gouvernement et de journalistes du Moyen-Orient élargi.