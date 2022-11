El Al va ouvrir une ligne sans escale entre Tel-Aviv et Dublin

Les trois vols par semaine pourraient encourager le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte

La compagnie aérienne israélienne El Al a annoncé lundi qu'elle allait lancer des vols sans escale entre Tel-Aviv et Dublin au début de l'année prochaine, afin de relier les secteurs de haute technologie d'Israël et d'Irlande et d'encourager les pèlerinages chrétiens en Terre Sainte.

El Al assurera trois vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, à partir du 26 mars, a précisé la compagnie nationale israélienne.

"Une importante communauté israélienne vit à Dublin, principalement des employés de la haute technologie qui travaillent pour des entreprises internationales basées à Dublin, desservant l'Europe et le Moyen-Orient", a noté la directrice générale d’El Al, Dina Ben Tal Ganancia.

Tomer Neuberg/Flash90 Un avion de la compagnie aérienne israélienne El Al atterrit à l'aéroport international Ben Gourion

Le directeur général de l'aéroport de Dublin, Vincent Harrison, a déclaré que cette liaison sera populaire auprès des pèlerins religieux, la majorité de la population irlandaise étant catholique.

"L'ajout de cette ligne directe ouvrira une nouvelle destination soleil pour les voyageurs irlandais et devrait également s'avérer populaire auprès de ceux qui cherchent à faire un pèlerinage en Terre Sainte", a-t-il déclaré.

"Cette liaison sera également une bonne nouvelle pour les entreprises israéliennes présentes en Irlande, dont le nombre ne cesse de croître. Nous attendons avec impatience le début de la nouvelle liaison EL AL au départ de l'aéroport de Dublin au printemps prochain", a-t-il ajouté.

El Al prévoit également de lancer des vols directs vers Tokyo au printemps prochain.