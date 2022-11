Les agriculteurs de la bande de Gaza luttent contre le changement climatique

Les dattes sont la principale culture agricole de Gaza car le climat et le sol s'y prêtent.

En six mois, le changement climatique a entraîné la baisse de la production de dattes dans la bande de Gaza. Les pluies hors saison ont perturbé la pollinisation printanière aggravée par un été chaud, selon le ministère palestinien de l'Agriculture et les agriculteurs palestiniens.

Adham al-Basyouni, un responsable du ministère de l'Agriculture de Gaza, a déclaré que la production du fruit du palmier devrait baisser de 16 000 à 10 000 tonnes cette année, après un printemps exceptionnellement froid et humide.

"Nous avons eu un temps semblable à celui de l'hiver. Nous avons eu des changements climatiques qui ont eu un impact sur la vitalité des grains de pollen et des fleurs, et ont grandement nui à la pollinisation", a-t-il déclaré.

Les dattes sont la principale culture agricole de Gaza, avec les fraises, car le climat et le sol s'y prêtent, a expliqué Abeer Butmeh, coordinatrice de l'ONG environnementale PENGON - FoE Palestine.

"Les dattes n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, avec l'approvisionnement limité en eau que nous avons à Gaza, la datte est le meilleur produit agricole", a-t-elle déclaré à i24NEWS.

AP Photo/Adel Hana Un ouvrier agricole palestinien porte des dattes fraîchement récoltées dans une ferme à Deir al Balah, dans le centre de la bande de Gaza

S'il est difficile de déterminer l'influence du changement climatique sur des phénomènes météorologiques spécifiques, les scientifiques sont catégoriques quant à la probabilité accrue de tels évènements, en raison de la hausse mondiale des températures moyennes.

"Il y a beaucoup de changements saisonniers - sécheresses, pénuries d'eau, températures élevées dans la journée, basses la nuit, pluie pendant deux jours d'affilée, absence de pluie pendant les deux semaines suivantes. Tout cela affecte énormément l'agriculture", a indiqué Abeer Butmeh.

Selon un récent rapport du Cyprus Institute, la Méditerranée orientale et le Moyen-Orient connaîtront une augmentation des températures près de deux fois plus rapide à la moyenne mondiale, avec un réchauffement global pouvant atteindre 5 degrés Celsius ou plus d'ici la fin du siècle.

L'institut présentera son rapport lors du sommet des Nations unies sur le climat COP27 qui se tient actuellement en Égypte. Lors du sommet, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Shtayyeh, a déclaré que le problème des Palestiniens est aggravé par le conflit avec Israël.

"Les habitants de Gaza sont soumis à deux menaces : le changement climatique et le blocus israélo-égyptien", a déclaré Abeer Butmeh depuis l'Égypte.

Soumise au blocus d'Israël et de l'Égypte - imposé après la prise de pouvoir par le Hamas en 2007 - l'enclave a un accès limité aux marchés extérieurs pour ses produits agricoles.

"En tant que défenseurs de l'environnement, nous demandons à la COP27 de trouver de vraies solutions, et non de fausses solutions écologiques qui font parfois plus de mal que de bien. Nous devons obliger les entreprises à rendre des comptes", a-t-elle insisté.

À Deir al Balah, une ville du centre de la bande de Gaza, dont le nom signifie "monastère des dattes" en référence à sa célèbre oasis de palmeraies, les agriculteurs sont désespérés.

"Toute la saison des dattes a été touchée", déplore l'agriculteur Uday Manna. "Chaque année, nous envoyons des dattes en Cisjordanie. Cette année, nous n'avons même pas assez de dattes pour nous".