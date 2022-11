Deux entreprises israéliennes rejoignent un programme d'innovation aux Émirats arabes unis

OurCrowd et Liquidity participent à un programme, lancé en 2020 par l'Abu Dhabi Investment Office

Deux entreprises israéliennes vont ouvrir de nouveaux bureaux aux Émirats arabes unis dans le cadre d'un programme d'incitation gouvernemental de 545 millions de dollars (524 millions d’euros), destiné aux entreprises axées sur l'innovation, dans des secteurs à forte croissance tels que l'agro-technologie, les technologies de l'information, les services de santé et la biopharmacie, ainsi que les technologies et services financiers (fintech).

La société internationale de capital-risque OurCrowd, dont le siège est en Israël, a déclaré mercredi qu'elle allait étendre ses activités actuelles aux Émirats arabes unis en ouvrant un bureau de capital-risque à Abu Dhabi et un centre technologique d'intelligence artificielle (IA).

Mardi, la société fintech israélienne Liquidity Group a quant à elle annoncé qu'elle avait signé un accord pour ouvrir un centre de R&D aux Émirats arabes unis.

Les deux accords ont été annoncés lors de la Abu Dhabi Finance Week 2022.

OurCrowd et Liquidity participent à un programme, lancé en 2020 par l'Abu Dhabi Investment Office (ADOI), qui offre des incitations financières et non financières aux entreprises mondiales pour qu'elles développent leur propriété intellectuelle à Abu Dhabi. Selon le gouvernement émirati, ce programme est destiné à alimenter le développement et la diversification de l'économie.

Les deux entreprises israéliennes rejoindront une trentaine de sociétés du monde entier qui ont pris part au programme au cours des deux dernières années. Les Émirats arabes unis se sont positionnés comme "une passerelle pour l'expansion des entreprises de services financiers, tout en offrant un environnement réglementaire favorable via le Abu Dhabi Global Market (ADGM)", selon une description de l'ADOI.