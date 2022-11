Avec sa nouvelle pub pour le Mondial, Nike met la barre très haut

La marque a réalisé le rêve de beaucoup de fans : un match entre des stars du foot d'hier et d'aujourd'hui

Avec sa nouvelle publicité pour célébrer la Coupe du monde qui commence dans quatre jours, l'équipementier Nike a placé la barre très haut.

Dans ce spot de plus de trois minutes baptisé "Footballverse" et dévoilé mercredi, des stars du ballon rond d'hier et d'aujourd'hui s’affrontent dans un match totalement débridé, rendu possible grâce au multivers.

Le Ronaldinho de 2006, le Ronaldo de 2002, Kylian Mbappé ou encore différentes versions de Cristiano Ronaldo se driblent et se charrient devant les yeux écarquillés de scientifiques farfelus dans un laboratoire en Suisse.

"Footballverse illustre la croyance de longue date de Nike selon laquelle l’avenir du sport a un potentiel infini et encourage une nouvelle génération de footballeurs à le prouver", a expliqué l'équipementier