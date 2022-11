Sur les 12 derniers mois, les prix des appartements ont augmenté de près de 20%

La hausse des taux d'intérêt a réduit le nombre de transactions immobilières en Israël mais n'a pas réussi à faire baisser les prix. Les jeunes couples n'ont pas renoncé à acquérir un logement, même si le prix d'un appartement moyen dans le pays a atteint un record de 1,92 million de shekels (537 000 euros) au mois d'octobre, soit une hausse de 19,8 % sur les 12 derniers mois, selon le Bureau central des statistiques.

Les jeunes couples, qui représentent les premiers acheteurs, préfèrent maintenant acheter des appartements en dehors du centre d'Israël, principalement sur le marché libre, plutôt que par le biais de programmes gouvernementaux. Par conséquent, la plupart des logements ont été achetés dans la région sud au troisième trimestre : 3 800 transactions dans cette zone, contre 3 600 dans le centre d'Israël sur un total de 16 500 logements achetés entre juillet et septembre, selon les premiers chiffres du Bureau central des statistiques. Les achats de logements dans la région de Tel Aviv ont chuté de 40 % au troisième trimestre 2022 par rapport au trimestre correspondant de 2021.

Miriam Alster/FLASH90 Des immeubles en construction à Tel Aviv

Par ville, le plus grand nombre d'achats de logements au troisième trimestre a été enregistré à Jérusalem (1 123), suivie de Beersheva (1 012) et de Haïfa (833). À Tel Aviv, seules 365 transactions ont été conclues, soit le chiffre le plus bas depuis cinq ans, les acheteurs ne pouvant plus se permettre les prix de la ville.

Les acquéreurs achètent principalement des appartements de 3 ou 4 pièces, les deux tiers des transactions portant sur des appartements de cette taille. Le prix moyen d'un appartement de quatre pièces a atteint 1,93 million shekels, ce qui est similaire à la moyenne générale des appartements achetés en Israël. Le prix moyen d'un appartement de trois pièces est de 1,43 million de shekels (400 000 euros).

L'augmentation des prix des logements est limitée, même à Tel Aviv. Le prix moyen d'un appartement de quatre à cinq pièces achetées à Tel Aviv au troisième trimestre 2022 était de 10 à 15 % inférieur à celui du trimestre précédent. Cependant, le prix moyen d'un appartement acheté à Tel Aviv au troisième trimestre a tout de même augmenté de 1,1 % par rapport au trimestre précédent en raison des ventes d'appartements de trois pièces.

Des baisses ont également été enregistrées à Jérusalem, Beersheva, Netanya, Rishon Lezion et Beit Shemesh. Ces baisses pourraient indiquer que les prix pourraient commencer à baisser, d'autant que les taux d'intérêt hypothécaires devraient continuer à augmenter.