Cryptomonnaie: plus de 50% des investisseurs perdent aujourd'hui de l'argent

Le bitcoin s'échange à 16 400 dollars, s'éloignant de jour en jour de son pic historique de 69 000 dollars

D'après une étude menée par la Banque des règlements internationaux (BRI), 73% à 81% des possesseurs de cryptomonnaies ont perdu de l'argent par rapport à la somme investie. Une dégringolade rapide - et durable ? - dont le coup d'envoi restera dans l'histoire la faillite ultra rapide, inattendue et médiatisée, de FTX, deuxième plus grande plateforme d'échange de monnaie virtuelle au monde, et de son sulfureux patron Sam Brankman Fried.

SAUL LOEB / AFP Sam Bankman-Fried

La faillite de FTX en entraîne d'autres. Ainsi, la plateforme de trading crypto Genesis Trading a admis avoir 175 millions de dollars bloqués sur FTX et pourrait bientôt à son tour déposer le bilan. Dans une interview sur Bloomberg TV, ce jeudi 24 novembre, Changpeng Zhao, l'incontournable patron de la plateforme Binance, numéro 1 du secteur, dit en effet s'attendre à une "contagion": "Chaque fois qu’un grand acteur tombe, en particulier une plateforme de négociation, il y a beaucoup d’autres personnes ou institutions qui ont de l’argent sur la plateforme".

Miriam Alster/FLASH90 Illustration of bitcoins at the Bitcoin Embassy in Tel Aviv, Israel, September 9, 2021.

Pour la première fois depuis mars 2020, 52% des détenteurs de bitcoins ont ainsi perdu de l'argent révèle la société spécialisée IntoTheBlock. Plus précisément, 24,6 millions d'adresses détenant des bitcoins sur 47,9 millions (soit environ 52%) se retrouvent désormais dans le rouge, c'est-à-dire que les détenteurs ont acheté des bitcoins à un prix supérieur à son cours actuel. Le 22 novembre, le bitcoin est même passé sous les 16 000 dollars pour atteindre, quelque jours plus tard, environ 16 400 dollars, s'éloignant de jour en jour de son pic historique de 69 000 dollars en novembre 2021.

"On est face à un paradoxe apparent, qui n'en est pas vraiment un", explique David Neeman, journaliste pour i24NEWS. "D'un côté, la plupart des grandes banques centrales affichent haut et fort leur intérêt pour la technologie des crypto monnaies. Elles prévoient même d'émettre à terme leurs propres monnaies numériques, basées ou non sur la blockchain. Mais en parallèle, elles font tout pour dissuader les citoyens d'utiliser les monnaies virtuelles existantes. Et cela pour une bonne raison : celles-ci échappent à leur contrôle."

Dans le contexte de l'effondrement de FTX, "l'élan baissier semble exagéré", estime lui Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock. Le nombre de détenteurs de bitcoins étant en perte semble diminuer au fil des bears markets (ou marchés baissiers). Ils étaient 62 % de perdants lors du marché baissier de 2015, puis 55 % lors de celui de 2018.

"Pour envisager une forme de stabilité et devenir des havres de confiance, les cryptos doivent se débarrasser de leur image de casino, ou de niche réservée aux initiés. Cela passe notamment par un environnement législatif favorable. Or ce n'est pas vraiment le virage que semblent prendre gouvernements et banques centrales, en Chine et en Occident. Difficile dans ces conditions d'imaginer autre chose que des montagnes russes pour les cours du Bitcoin ou de l'Ether", conclut David Neeman.