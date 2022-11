Le directeur d'Energean Israël appelle le gouvernement à accroître les exportations de gaz

Shaul Zemach demande que les exportations de gaz vers l'Europe soit une priorité absolue

Dès son entrée en fonction, le prochain ministre de l'Energie sera confronté à un défi majeur. Alors qu'Israël lance le début de la production du champ gazier offshore de Karish, le pays "pourrait manquer une occasion unique d'exporter du gaz vers l'Europe, qui souffre d'une pénurie due à la guerre Russie-Ukraine", a affirmé Shaul Zemach, directeur national d'Energean Israël, également directeur général du ministère de l'énergie de 2009 à 2013.

L'exportation de gaz israélien augmenterait non seulement les profits des compagnies d'énergie, mais également ceux de l'État via trois types d'impôts imposés aux compagnies : l'impôt sur les sociétés, le prélèvement sur les bénéfices excédentaires (la "taxe Sheshinski"), et les redevances de 11,5% sur les revenus de l'exploitation des ressources naturelles.

"On ne peut laisser le gaz dans le sol alors que la demande européenne croit"

"La contradiction consistant à laisser le gaz dans le sol malgré la demande croissante et énorme des marchés européens ne peut être résolue que par une action gouvernementale et une coopération régionale", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé au site économique Globes. "Le gouvernement doit formuler un plan à long terme pour le marché israélien qui équilibrera l'offre et la demande avec la possibilité d'exporter du gaz", a-t-il affirmé.

Kobi Gideon/GPO Le Premier ministre Yair Lapid visite le champ de gaz naturel de Karish dans la mer Méditerranée, au large de la côte nord d'Israël, le 30 octobre 2022.

Selon lui, une stratégie régionale est nécessaire pour établir rapidement les infrastructures appropriées au transport du gaz vers les marchés européens: "Les pays de la région devraient coordonner, planifier et financer, en coopération avec les compagnies énergétiques, la pose d'une infrastructure de gazoducs de transmission vers les installations de liquéfaction en Égypte, que ce soit via Chypre ou Israël", a-t-il indiqué.

"Cela n'a aucun sens qu'Energean soit actuellement le seul opérateur d'exploration gazière dans les eaux économiques d'Israël. Les réservoirs sont là, il suffit de les trouver et de produire, tant pour continuer à assurer la sécurité énergétique d'Israël que pour les exportations, afin de satisfaire la faim d'énergie de l'Europe. C'est dans l'intérêt de tous, il suffit de le mettre en œuvre. Les crises ne sont pas éternelles, et elles offrent aussi des opportunités dont il faut profiter", a-t-il poursuivi.

Kobi Gideon/GPO Israel's Prime Minister Yair Lapid (R) conducts a security tour of the Karish gas platform in Israeli-controlled waters of the eastern Mediterranean, October 30, 2022.

Interrogé sur les menaces du Hezbollah, le responsable a assuré qu'il n'en avait "absolument pas peur". "J'étais sur la plateforme à la fois dans les semaines qui ont précédé et le jour où la production a commencé. Nous n'avons pas peur et sommes tout à fait convaincus que l'État d'Israël peut protéger tous ses actifs stratégiques et ses infrastructures critiques", a-t-il soutenu.