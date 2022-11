Le PDG de Carrefour Israël avoue que Carrefour est plus cher en Israël qu’en France

"Nous sommes 27% plus chers que Carrefour France" (PDG Carrefour Israël)

"Je suis gêné de le dire, mais nous sommes 27% plus chers que Carrefour France. Nous gardons les mêmes marges, mais les prix prennent en compte la TVA, les frais d’expédition et la cacherout", a avoué dimanche le PDG de Carrefour Israël, Ori Kilshtein lors du congrès des investisseurs. En plus de cette nette différence de prix, le groupe Carrefour a décidé de ne pas faire bénéficier les distributeurs de produits Carrefour en Israël de la remise de 3 à 5% accordée aux nouveaux entrants dans la chaine.

Malgré ces différences, les prix des produits de la marque française proposés dans les magasins Super, restent moins chers que les équivalents d’autres marques commercialisées en Israël, comme ceux d’Unilever, qui a augmenté ses prix récemment.

courtesy Carrefour Official Illustration - Les produits Carrefour

Dix magasins Yenot Bitan qui ont déjà été transformés et portent l’enseigne Super, vendent pour le moment une cinquantaine de produits Carrefour. Dix autres magasins vont être adaptés le mois prochain, puis vingt supplémentaires au cours de la première moitié de l’année 2023. Lorsque le chiffre de 40 magasins Super sera atteint et que 1000 produits de la marque Carrefour dans 100 catégories différentes seront commercialisés en Israël, ces 40 supermarchés deviendront Carrefour. Depuis l’arrivée de Carrefour, les ventes dans les magasins Super ont augmenté de 38% estime Ori Kilshtein.

18 Carrefour City, 25 Carrefour market et 3 Carrefour hypermarchés et un site de commande en ligne sont prévus en Israël pour le début de l’année 2024.