Immobilier : malgré la hausse des prix, les Israéliens prospectent toujours dans les quartiers "recherchés"

Se loger en payant en loyer est la seule alternative pour les 35 % de ménages israéliens qui ne possèdent pas d'appartement. Les prix pratiqués sont de plus en plus exorbitants et les experts estiment que la hausse des taux d'intérêt et des taux hypothécaires devrait encore gonfler la facture. Malgré cette réalité ardue, de nombreuses familles cherchent à louer dans des quartiers recherchés, même si cela a un coût, et repoussent les options moins chères.

La société de gestion immobilière DiffeRent a réalisé une étude sur les quartiers les plus recherchés du pays. La plupart d'entre eux sont situés dans le centre d'Israël, où les prix des loyers ont déjà atteint des sommets. Le prix moyen d'un loyer dans tout le pays s'élève à 4 702 shekels (1 310 euros), soit une augmentation de 16 % par rapport à octobre 2021. L'étude tient compte de l'augmentation des loyers sur une période donnée et du nombre d'appartements proposés à la location.

C'est le quartier du parc, à Kfar Saba, où les prix ont augmenté de 63 % en quatre ans, qui est actuellement le plus convoité. Kfar Saba est devenu très populaire auprès des jeunes familles et des couples, connaissant en 2022 une hausse significative des prix, tant à la location qu'à l'achat. Le quartier du Parc, qui est relativement neuf, bien entretenu, jeune et luxuriant de verdure, compte 450 familles. Il est situé le long du parc municipal, et la zone industrielle à proximité est devenue un pôle d'emploi local important.

Le quartier de "Herzliya Pituach" dans la ville de Herzliya arrive en deuxième position. Les prix ont augmenté de 50 % en quatre ans et le loyer moyen est désormais de 11 372 shekels (3 168 euros). Très recherché par de nombreuses familles aisées, le quartier a vu pousser de nombreuses maisons de luxe, qui peuvent se louer à plus de 50 000 shekels par mois (13 928 euros). Des immeubles d'habitation de 10 à 18 étages côtoient de petites unités de logement, notamment des villas. Celles-ci abritent généralement des employés de la high tech et des étudiants. On y trouve également des diplomates et des ambassadeurs étrangers.

C'est le quartier du président Herzog, à Ashkelon, qui ferme le podium, avec des prix qui ont augmenté de 42 % en quatre ans. Fondé en 2007, notamment pour les Israéliens qui ont été évacués en 2005 du Gush Katif, ce bloc de 17 implantations juives qui était établi dans le sud de la bande de Gaza, le quartier abrite 280 familles. Il est situé dans une des zones les plus cotées de la ville et le loyer moyen y est de 4 609 shekels (1 284 euros).