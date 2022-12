Jérusalem : deux nouvelles stations de train construites dans le centre-ville

L'extension de la ligne à Jérusalem renforcera l'accès aux deux lignes de tramway qui traversent la ville

Deux nouvelles stations de tramway vont être construites dans le centre de Jérusalem, sur la ligne de train rapide qui relie la capitale à Tel Aviv. Elles s'ajouteront à la gare Yitzhak Navon, située près de la gare Centrale de bus, et qui a été inaugurée en 2019. Le Comité national pour la planification et la construction des infrastructures nationales a donné son approbation initiale au projet cette semaine, et les deux nouvelles gares devraient entrer en service d'ici 2030.

Olivier Fitoussi/Flash90 Les quais d la gare Yitzhak Navon à Jérusalem

Actuellement, le terminus de la voie ferrée à destination et en provenance de Jérusalem se trouve à la gare Yitzhak Navon, près du pont des cordes, à l'entrée ouest de la ville, un quartier où de nouveaux développements importants sont prévus dans les prochaines années.

La ligne rejoindra une nouvelle station, Jerusalem Central, qui sera située à l'intersection des rues Jaffa et King George, et se terminera à une station qui sera établie rue David Remez, près du théâtre Khan. Une gare avait déjà été construite à cet emplacement en 1892 et les trains reliaient déjà Jérusalem et le quartier de Jaffa à Tel Aviv. Elle a toutefois été fermée en 1998 et sert d'espace culturel depuis 2013.

L'extension de la ligne permettra de multiplier les connexions avec les deux lignes de tramway qui traversent la ville (dont la deuxième est en cours de construction) et le projet de téléphérique vers la vieille ville. Selon Channel 12, le service passera progressivement de deux à trois trains par heure (et un train par heure la nuit) dans chaque direction. Et d'ici 2040, ce sont 13 trains qui relieront Tel Aviv et Jérusalem toutes les heures.

Yonatan Sindel/Flash90 Des personnes attendent le tramway sur la rue Jaffa dans le centre-ville de Jérusalem.

Le budget de l'extension de la ligne s'élève à 4,7 milliards de shekels (1,31 milliard d'euros) et les travaux devraient commencer en 2024. Il s'agit d'un élément clé du plan stratégique 2040 des chemins de fer d'Israël pour le pays, qui a été dévoilé à l'été 2017 et qui promet d'augmenter les trajets ferroviaires et le nombre de passagers de plus de 300 %. Le maire de Jérusalem, Moshe Leon, a déclaré que les plans pour le service étendu seraient entièrement approuvés dans les mois à venir, ajoutant que Jérusalem se trouvait "au cœur d'une révolution."