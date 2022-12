Shufersal se plie aux hausses de prix de Tnuva, mettant fin à son court boycott

Tnuva avait annoncé mi-novembre une augmentation d'environ 4,7 % sur les produits laitiers

La chaîne de supermarchés Shufersal a déclaré mardi qu'elle accepterait les hausses de prix de certains produits du géant laitier Tnuva, mettant ainsi fin à son boycott de la marque en raison de la hausse des coûts. Shufersal a toutefois annoncé qu'il ne réintroduirait dans ses magasins que les produits Tnuva pour lesquels il n'existe pas d'alternatives appropriées sur le marché, tandis que les autres resteront exclus hors de ses rayons, a déclaré la chaîne dans un communiqué. "Cette décision a été prise "en raison de la pénurie de divers produits laitiers dans nos magasins, afin de ne pas nuire aux clients de la chaîne", indique le communiqué.

Le beurre, divers types de fromage jaune, la crème, la crème aigre et le tofu figurent parmi les produits appelés à revenir dans les rayons de Shufersal. Tnuva avait annoncé mi-novembre une augmentation d'environ 4,7 % sur des centaines de produits laitiers dont les prix ne sont pas réglementés par le gouvernement, ainsi que sur certains substituts non laitiers.

Michael Giladi/Flash90 Produits laitiers en vente dans un supermarché israélien

Shufersal, la plus grande chaîne de supermarchés d'Israël, avait alors décidé de s'opposer à la hausse des prix en retirant les produits concernés de ses rayons, comme elle l'avait déjà fait avec d'autres grands fabricants de produits alimentaires tels qu'Unilever et Tara, le deuxième plus grand transformateur de produits laitiers du pays.

Comme toutes les chaînes de magasins en Israël, Shufersal dépend largement de Tnuva pour un grand nombre de ses produits laitiers en raison des monopoles qui caractérisent l'économie du pays. Tnuva a expliqué que ces augmentations étaient dues à la "forte hausse du coût du lait cru", qui a augmenté de 24 % depuis 2019 et a ajouté 400 millions de shekels (112 millions d'euros) de dépenses à l'entreprise.