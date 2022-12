Une entreprise israélienne va rechercher et produire du gaz naturel au Maroc

"L'annonce d'aujourd'hui fera de NewMed Energy la principale entité énergétique de la région"

Les entreprise israélienne NewMed Energy et Adarco ont annoncé mardi avoir signé un accord avec le Ministère National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc pour mener des opérations d'exploration et de production de gaz naturel dans le cadre du permis d'exploration de Boujdour Atlantique, situé au large des côtes du Maroc.

Selon les accords, NewMed Energy détiendra 37,5% des droits de la licence d’exploitation, Adarco 37,5% supplémentaires, les 25% restants étant attribué au Ministère National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc conformément à la législation locale.

Le permis d'exploitation du champ gazier Boujdour Atlantique, situé dans les eaux économiques du sud du Maroc, est accordé pour une durée totale de huit ans. Selon le plan de travail prévu, une analyse géologique et géophysique sera effectuée et le premier forage d'exploration est prévu après environ deux ans et demi. Les accords sont conditionnés à l'approbation du ministère de l'Énergie et du Développement durable et du ministère des Finances du Maroc, ainsi qu'à celle de l’assemblée générale de NewMed Energy.

"L'annonce d'aujourd'hui fera de NewMed Energy la principale entité énergétique de la région de Méditerranée orientale et d’Afrique du nord. Il y a un énorme potentiel dans les secteurs du gaz naturel et des énergies renouvelables au Maroc et nous sommes ravis de nous développer dans le domaine des énergies alternatives à l’étranger", s’est réjoui le PDG de NewMed Energy, Yossi Abou.