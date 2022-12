L'entreprise israélienne Strauss va augmenter ses prix de 2,9%

Il est peu probable que Strauss paye les conséquence de la hausse des prix, le consommateur lui étant fidèle

Le principal fabricant israélien de produits alimentaires, Strauss, a annoncé qu'il allait augmenter le prix de plusieurs de ses produits de 2,9 % le 19 décembre. Les denrées directement concernées seront les produits laitiers et les snacks salés et sucrés. Strauss a indiqué qu'elle avait tenté d'empêcher cette augmentation, déclarant que la décision avait été prise "après 12 ans pendant lesquels elle a évité d'augmenter les prix en Israël". Cette augmentation est à due à une hausse de plusieurs dizaines de pour cent des prix des matières premières, de l'énergie, des emballages et d'autres ressources, dont l’impact est estimé à environ 300 millions de shekels (83 millions d’euros).

David Cohen/FLASH90 L'usine de bonbons Strauss Elite à Nazareth, dans le nord d'Israël

Cette hausse des prix intervient juste après le retour dans les rayons des produits au chocolat au lait du géant de l'agroalimentaire, après une absence de six mois due à des rappels pour cause de salmonelle. Malgré cela, le fabricant a réussi à conserver une part importante du marché israélien, probablement grâce à sa notoriété et sa domination du marché israélien.

"Ce qui est étonnant c’est que malgré le fait que les produits Strauss n'étaient plus dans les rayons, ceux-ci sont restés vides pendant toute cette période. Il y a pourtant une grande concurrence dans le chocolat, mais ils ont tellement peur de Strauss qu’ils n’ont pas osé comblé tout l’espace", remarque le Dr Alexander Coman, de la faculté de gestion de l'université de Tel Aviv. Compte tenu de cette ténacité et du contrôle du marché, il est peu probable que Strauss souffre beaucoup de l'augmentation des coûts, les consommateurs étant susceptibles de rester fidèles à la marque malgré ses augmentations de prix.