La société israélienne de jeux mobiles Playtika va licencier 600 personnes dans le monde

180 salariés en Israël vont être licenciés

La société israélienne de jeux mobiles Playtika s'apprête à licencier 12 à 15 % de ses effectifs, a rapporté vendredi le site économique "Globes". Environ 600 employés dans le monde seront licenciés, dont 180 en Israël. La société a fortement augmenté ses effectifs pendant la pandémie de Covid-19, mais les a réduit cette année, avec une première série de licenciements en juin.

"En tant qu'entreprise leader du secteur avec 4 100 employés dans le monde, Playtika prend au sérieux son engagement à se préparer à un certain nombre de scénarios commerciaux. Playtika n'a fait aucune déclaration concernant sa structure organisationnelle", a déclaré l'entreprise israélienne.

Playtika est traditionnellement une entreprise rentable et riche en liquidités, qui dispose actuellement de 600 millions de dollars dans ses coffres. La société n'a aucunement revu à la baisse ses prévisions pour 2022. Bien que depuis que la pandémie s'est estompée, Playtika a eu du mal à afficher une croissance trimestre après trimestre. La croissance au troisième trimestre 2022 n'a été que de 1,87%, tandis que les dépenses opérationnelles ont augmenté et que le bénéfice net est tombé à 15%.

De plus, le plus gros moteur de croissance de la société depuis sa création a été les jeux de casino, notamment des marques comme Slotomania et House of Fun, dont les revenus ont chuté de 10 %. Depuis le début de l'année 2022, le cours de l'action Playtika a chuté de 54 %, bien qu'aujourd'hui, dans les échanges de pré-marché sur le Nasdaq, le cours de l'action soit en hausse de 2,27 % à 8,55 dollars, ce qui donne une capitalisation boursière de 3,02 milliards de dollars.