Victoria's Secret lance une boutique en ligne en Israël

La marque de lingerie a indiqué qu'elle reportait l'ouverture de ses boutiques en Israël à septembre 2023

La célèbre marque de lingerie Victoria's Secret lance, lundi, son site internet officiel en hébreu via la marque israélienne Delta. La société a également annoncé qu'elle reportait l'ouverture de ses boutiques en Israël à septembre 2023. L'investissement de Delta dans la marque au cours des 5 premières années est estimé à environ 70 millions de shekels (19,4 millions d'euros). "Entre 2023 et 2025, nous prévoyons d'ouvrir 10 succursales Victoria's Secret en Israël", a déclaré Anat Bogner, PDG de Delta Israël.

Craig Barritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Soirée de la marque de lingerie Victoria Secret à New York

Le site internet vendra des soutiens gorge, des sous-vêtements, des jarretières et des vêtements de nuit, ainsi que des parfums et des produits de soins corporels de la marque et des coffrets cadeaux. La livraison gratuite sera assurée pour les achats de plus de 199 shekels (55 euros).

Des tailles allant de XS à XXL seront proposées pour les pyjamas et les produits de lingerie, tandis que les bonnets disponibles pour les soutiens gorges iront de 70A à 85F. Les soutiens gorge seront vendus entre 169 et 369 shekels, les sous-vêtements, entre 45 et 129 shekels, les pyjamas et la lingerie, entre 195 et 429 shekels, les parfums entre 89 et 345 shekels, et les produits de soins corporels entre 45 et 109 shekels.

Cependant, la collection de Noël ne sera pas proposée, de même que la marque PINK pour les adolescentes, qui n'arrivera en Israël que dans quelques mois.