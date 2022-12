Le tourisme de Noël reprend à Bethléem après le Covid

Le ministère israélien du Tourisme attend environ 120 000 touristes chrétiens pendant la semaine de Noël

Les affaires reprennent à Bethléem après deux années de marasme dues à la pandémie de Covid-19, remontant le moral des habitants du lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne avant les vacances de Noël. Les touristes animent à nouveau les rues, et les hôtels affichent complet. Elias Arja, directeur de l'association hôtelière de Bethléem, a déclaré que les touristes sont impatients de pouvoir accéder aux sites religieux de la région après en avoir été empêchés ces deux dernières années. "Nous nous attendons à ce que les affaires soient excellentes en 2023, en particulier grâce aux touristes chrétiens", a-t-il indiqué.

Des touristes du monde entier posent devant l'église de la Nativité et l’arbre de Noël géant scintillant sur la place de la Mangeoire, et se pressent dans les magasins de souvenirs religieux. "Bethléem était devenue une ville fantôme", a déclaré Saliba Nissan le copropriétaire d’une usine de bois d'olivier, devant son magasin rempli de pèlerins américains.

Le ministère israélien du Tourisme attend environ 120 000 touristes chrétiens pendant la semaine de Noël, la plupart des pèlerins passant par Israël pour pouvoir rejoindre la Cisjordanie. Ce chiffre se rapprochera du record de 2019 qui avait vu 150 000 visiteurs chrétiens fouler la Terre sainte. Le ministère prévoit de proposer des navettes spéciales entre Jérusalem et Bethléem, la veille de Noël, pour permettre aux touristes de faire l'aller-retour.

"Si Dieu le veut, nous reviendrons cette année à la situation d’avant le coronavirus", a annoncé le maire de Bethléem, Hanna Hanania. Il a précisé qu'environ 15 000 personnes ont assisté à l'illumination de l'arbre de Noël de Bethléem et que des délégations internationales, des artistes et des chanteurs devraient participer aux célébrations cette année. Par ailleurs, la plupart des officiels et des résidents estiment que les tensions entre Israël et les Palestiniens en Cisjordanie ont un impact limité sur le tourisme.